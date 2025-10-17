Snowflake DATA Superhero・小宮山氏が登壇「AI Readyとは何か

株式会社truestar

2025年10月27日（月）、株式会社truestar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤 俊久仁、以下、truestar）は、

AI活用の第一歩となる「AI Ready」をテーマとしたウェビナー

「AI Readyとは何か ― Snowflakeが実現する次世代のデータ活用基盤」を開催いたします。

本ウェビナーでは、Snowflake DATA Superheroである小宮山紘平氏が登壇し、

「AI Ready」という言葉の本質と、企業がAIを活用するために必要なデータ基盤の在り方をわかりやすく解説します。

■ 開催背景

生成AIの急速な普及により、「AI Ready」「Semantic View」「Snowflake Intelligence」といったキーワードが注目を集めています。

しかしながら、「AI Readyとは何を意味するのか」「自社で何を整える必要があるのか」といった点については、明確なイメージを持てていない方も多いのが現状です。

本ウェビナーでは、Snowflakeのエキスパートとして企業のデータ基盤構築を数多く支援してきたSnowflake DATA Superhero・小宮山紘平氏が、以下のテーマを中心に解説します。

１.「AI Ready」の定義とその背景 企業がAI Readyになることで得られるメリット

２.Snowflakeを活用したAI基盤構築の実践アプローチ

３.データ活用やAI導入をこれから本格化させたい

企業にとって「AI時代のデータ基盤とは何か」を整理できるセッションです。

また、このセッションを聞けば、帰宅後にご家族から「AI Readyって何？」と聞かれても、落ち着いて説明できるようになります。

■ イベント概要

イベント名：AI Readyとは何か ― Snowflakeが実現する次世代のデータ活用基盤

日時：2025年10月27日（月）16:00～17:00

催形式：オンライン（参加無料／事前登録制）

募集期間：2025年9月30日（火）12:00 ～ 2025年10月27日（月）16:00

主催：株式会社truestar

お申し込み：https://techplay.jp/event/987622

■ 登壇者プロフィール

小宮山 紘平（株式会社truestar）

Snowflake公式アンバサダー、Snowflake DATA Superhero（3期連続選出）。

データプロダクト開発およびAI基盤構築を牽引するエンジニア・ディレクター。

豊富な導入支援経験をもとに、実務的な視点から「AI Ready」の実現ステップを解説します。

■ 参加対象

- Snowflakeユーザー- データ利活用・AI基盤構築に関心のある方- 「AI Ready」「Semantic View」などの概念を正しく理解したい方- DX推進、データ戦略担当者

■ 本ウェビナーでわかること

- 「AI Ready」とは何か- AI Readyを実現するために必要な考え方と仕組み- Snowflakeを活用したAI対応基盤構築の最新動向

■会社概要

会社名：株式会社truestar

代表者：代表取締役 藤 俊久仁

設立：2015年5月

所在地：東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 8F

公式サイト：https://truestar.co.jp/

株式会社truestarは、「データと技術で意思決定を加速する」をミッションに掲げ、

企業のデータドリブンな意思決定を支援するプロフェッショナル集団です。

データアナリティクスの専門企業として10年以上の実績を有し、

製造業、物流、小売、広告、飲食など多様な業界において、

データエンジニアリング・可視化・データサイエンス・トレーニングなどのソリューションを提供しています。

また、Snowflake・Tableau・Dataikuなどのモダンデータテクノロジーに強みを持ち、

大手企業を中心に約80社への導入実績を誇ります。

さらに、自社開発のオープンデータサービス「Prepper Open Data Bank（PODB）」など、

データプロダクトの開発やユーザーコミュニティ活動にも注力しています。

■お問い合わせ先

各種ソリューションに関するお問い合わせ（営業直通）：sales@truestar.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ（マーケティング直通）：marketing@truestar.co.jp