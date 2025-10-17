Snowflake DATA Superhero・小宮山氏が登壇「AI Readyとは何か
2025年10月27日（月）、株式会社truestar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤 俊久仁、以下、truestar）は、
AI活用の第一歩となる「AI Ready」をテーマとしたウェビナー
「AI Readyとは何か ― Snowflakeが実現する次世代のデータ活用基盤」を開催いたします。
本ウェビナーでは、Snowflake DATA Superheroである小宮山紘平氏が登壇し、
「AI Ready」という言葉の本質と、企業がAIを活用するために必要なデータ基盤の在り方をわかりやすく解説します。
■ 開催背景
生成AIの急速な普及により、「AI Ready」「Semantic View」「Snowflake Intelligence」といったキーワードが注目を集めています。
しかしながら、「AI Readyとは何を意味するのか」「自社で何を整える必要があるのか」といった点については、明確なイメージを持てていない方も多いのが現状です。
本ウェビナーでは、Snowflakeのエキスパートとして企業のデータ基盤構築を数多く支援してきたSnowflake DATA Superhero・小宮山紘平氏が、以下のテーマを中心に解説します。
１.「AI Ready」の定義とその背景 企業がAI Readyになることで得られるメリット
２.Snowflakeを活用したAI基盤構築の実践アプローチ
３.データ活用やAI導入をこれから本格化させたい
企業にとって「AI時代のデータ基盤とは何か」を整理できるセッションです。
また、このセッションを聞けば、帰宅後にご家族から「AI Readyって何？」と聞かれても、落ち着いて説明できるようになります。
■ イベント概要
イベント名：AI Readyとは何か ― Snowflakeが実現する次世代のデータ活用基盤
日時：2025年10月27日（月）16:00～17:00
催形式：オンライン（参加無料／事前登録制）
募集期間：2025年9月30日（火）12:00 ～ 2025年10月27日（月）16:00
主催：株式会社truestar
お申し込み：https://techplay.jp/event/987622
■ 登壇者プロフィール
小宮山 紘平（株式会社truestar）
Snowflake公式アンバサダー、Snowflake DATA Superhero（3期連続選出）。
データプロダクト開発およびAI基盤構築を牽引するエンジニア・ディレクター。
豊富な導入支援経験をもとに、実務的な視点から「AI Ready」の実現ステップを解説します。
■ 参加対象- Snowflakeユーザー
- データ利活用・AI基盤構築に関心のある方
- 「AI Ready」「Semantic View」などの概念を正しく理解したい方
- DX推進、データ戦略担当者
■ 本ウェビナーでわかること- 「AI Ready」とは何か
- AI Readyを実現するために必要な考え方と仕組み
- Snowflakeを活用したAI対応基盤構築の最新動向
■会社概要
会社名：株式会社truestar
代表者：代表取締役 藤 俊久仁
設立：2015年5月
所在地：東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 8F
公式サイト：https://truestar.co.jp/
株式会社truestarは、「データと技術で意思決定を加速する」をミッションに掲げ、
企業のデータドリブンな意思決定を支援するプロフェッショナル集団です。
データアナリティクスの専門企業として10年以上の実績を有し、
製造業、物流、小売、広告、飲食など多様な業界において、
データエンジニアリング・可視化・データサイエンス・トレーニングなどのソリューションを提供しています。
また、Snowflake・Tableau・Dataikuなどのモダンデータテクノロジーに強みを持ち、
大手企業を中心に約80社への導入実績を誇ります。
さらに、自社開発のオープンデータサービス「Prepper Open Data Bank（PODB）」など、
データプロダクトの開発やユーザーコミュニティ活動にも注力しています。
■お問い合わせ先
各種ソリューションに関するお問い合わせ（営業直通）：sales@truestar.co.jp
本リリースに関するお問い合わせ（マーケティング直通）：marketing@truestar.co.jp