美容も健康も、プロテインで叶える。「MY ROUTINE BEAUTY」容量1.6倍＆デザインを刷新し、全国のドラッグストア他2,500店舗※以上で新発売！

株式会社ウエニ貿易

プロテインやスポーツサプリメントなど、革新的な商品を展開し、健康食品事業を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、美容と健康をサポートするビューティプロテイン「MY ROUTINE BEAUTY」シリーズより、容量を250gから400gへアップし、パッケージデザインを刷新した新商品を2025年10月13日（水）に全国のドラッグストア・GMSなど約2,500店舗（一部店舗除く）以上で発売いたします。これまでECを中心に販売していた人気シリーズが、全国でのオフライン展開を本格スタート。“美容も健康も、プロテインで叶える”をコンセプトに、継続しやすさと上質感を両立した新しい“キレイ習慣”を提案します。

■商品の特長

- 3in1※１プロテイン配合1食(15g)あたり約10gのタンパク質を摂取できる美容・健康志向のプロテイン。注目の酵母プロテインを含む、吸収スピードの違う3種のプロテインを独自配合し、持続的にタンパク質を身体に取り込みやすくした商品設計で、置換えダイエットにもおすすめです。ライフスタイルに応じて、タンパク量を調整できるのもポイントです。- 23種類※2の美容成分を配合11種のビタミン、8種のミネラル、植物性乳酸菌（あまおう乳酸菌）、ポリフェノール、コエンザイムQ10、ヘム鉄など美容成分を配合し、身体の内側から“美容”と“健康”をサポートします。- 植物由来の甘味料使用トウモロコシ由来のアルロース(希少糖）と羅漢果の果実から抽出した甘味料（ラカンカ抽出物）、ステビアの3種の植物由来の甘味料を使用。素材の良さを邪魔することなく、自然な甘さを引き出し、カラダが悦ぶ甘味料にこだわっています。

※1 ホエイプロテイン、酵母プロテイン、パンプキンシードプロテイン、※2 マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、モリブデン含有酵母、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母、ヘム鉄、ビタミンC、抽出ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンA、D、B1、B6、B2、B12、葉酸、コエンザイムQ10、ポリフェノール、あまおう乳酸菌、食物繊維

■商品概要

■商品名 マイルーティーン BEAUTY ﾁｮｺﾐﾝﾄ風味 /ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼ゛風味

■内容量 400g

■価格 3,218円（税込）

■販売先 全国のドラッグストア、GMS、全国の総合スーパー

(一部店舗の測)「MY ROUTINE ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」他

■発売日 10/17(金)～ ※順次店舗での取り扱いを開始いたします。

■販売者 株式会社ウエニ貿易

《マイルーティーン BEAUTY プロテインサイト》

https://www.myroutine.jp/brand/myroutine-beauty/

■導入拡大の背景

▲イメージ

今回の導入拡大の背景には、「味での差別化」があります。シリーズの中でも特に人気の高い 「チョコミント風味」 は、SNSでも話題の“チョコミン党”からも高評価を得た本格派の味わい。比較的定番化がされていないチョコミントの味をリアルに再現したことで、“おいしいプロテイン”としての信頼を獲得しました。この“味の完成度”が、各得意先バイヤー（特に女性バイヤー）の心を大きく掴み、全国規模での導入拡大へとつながりました。

▲チョコミント仮面。さん

【チョコミント仮面。さん】

チョコミントをこよなく愛するインフルエンサー。一般社団法人・日本記念日協会により制定された「チョコミントの日」の代表を務める。

チョコミントの魅力を広める活動をSNSで発信中。

チョコミン党必見のチョコミント好きのためのプロテイン！ミント感強めの爽快感がたまらない美味しさ♪ミルク割りやヨーグルトにいれて食べるのもおすすめです♪

■フレーバーラインナップ

▲マイルーティーンBEAUTY チョコミント風味400g【#チョコミン党お墨付き!爽快フレーバー】

【チョコミント風味】

2022年の発売以来、ロングセラーを誇るこのフレーバーは、数々のチョコミントフェスで注目を集め、多くのチョコミントファンの心を掴んできました。爽やかな甘さとすっきりとした爽快感を味わえる“チョコミント好き”にはたまらない美味しさです。

▲マイルーティーンBEAUTY ショコラオレンジ風味400g【芳醇な大人リッチフレーバー】

【ショコラオレンジ風味】

厳選されたココアパウダーとオレンジ果汁パウダーを使用。飲んだ瞬間に広がるカカオの深い味わいとオフルーティーなオレンジの酸味のバランスが織りなす、心地よい大人リッチな美味しさです。

公式Instagramアカウントで情報を発信!

■Instagram：https://www.instagram.com/myroutine_beauty_official/

■アカウント名：myroutine_beauty_official

「体の中から美しくキレイの一歩をはじめよう」

美と健康をサポートする美容プロテイン。自分らしさを大切にしながら

身体の内側から美しくキレイに、しなやかに生きていきたいと願う女性をサポートします。

＜参考資料＞

【マイルーティーン ブランドコンセプト】

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

詳細を見る :https://www.myroutine.jp/

商品ラインナップ

（左から）パワーチョコレート風味 /ストイックバニラ風味 /マッスルストロベリー風味 /ストロングバナナ風味パンプマスカット風味/アクセルレモネード風味/抹茶風味/マグナムココア風味 700gシリーズ

「MY ROUTINE MAX（マイルーティーン マックス）700g」は、1食あたりタンパク質量25ｇ以上、最大26.8ｇ摂取できる配合量を実現しています。（フレーバーにより異なります。）

なりたいカラダを共に目指し自分を高めて、打ち勝つ*強さと身体づくりをサポートします。

ホエイプロテイン（WPC)100％使用し、吸収スピードが早く、さらにHMB成分を1食あたり35mg配合。プロテインの効果をより高めます。

＊グルタミン酸含有

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。