想いの先へ翔けてゆけ！少女たちの飛行艇青春劇！「シュナイダー・ラリー」第１巻10月17日本日発売！！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区　代表取締役社長：宮田 純孝）は、「竹コミ！」で連載中の『シュナイダー・ラリー』第1巻（原作：シャチ　漫画：かみねし メカニックデザイン：エストレーヤ★彡）を2025年10月17日（金）に発売いたします。




「シュナイダーラリー」一巻書影

■あらすじ


広大な海の上で繰り広げられる


飛行艇によるレース、「シュナイダー・ラリー」。


空に魅せられた少女、真矢櫻子は


何としても飛行艇に関わりたい一心で


新幕張女学院に進学した。


そこで多くの仲間と出会い、


みんなの想いを翼に乗せて


大空を翔ていく―――！



■見どころ


少女たちの飛行艇レースに掛けた青春物語、


飛行艇のメカニックデザインが見どころです。


海の青と空の青の間を切り裂く、白く輝く飛空艇の翼が少女たちの想いを導きます！




【書誌情報】


タイトル：シュナイダー・ラリー　1


原作： シャチ　漫画：かみねし


発売日：2025年10月17日


判型・ページ数：B6・144ページ


定価：858円（税込）


竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10143510.html



【作家情報】


漫画：かみねし


法律系・経理系事務職だったはずが、漫画家デビューすることに！　繊細なキャラクター描写に注目！
■著者X（旧Twitter）：https://x.com/kamineart


原作：シャチ


もともと二次創作で漫画を描く大きなお友達。


ひょんなことから、なろう小説を読むことになり、今に至る。
代表作に『公爵令嬢に転生してしまったので、メンタル乙女な俺は、全力で女の子を楽しみます』（小社刊）


■作者X(旧Twitter)：https://x.com/syatines



