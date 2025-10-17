想いの先へ翔けてゆけ！少女たちの飛行艇青春劇！「シュナイダー・ラリー」第１巻10月17日本日発売！！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、「竹コミ！」で連載中の『シュナイダー・ラリー』第1巻（原作：シャチ 漫画：かみねし メカニックデザイン：エストレーヤ★彡）を2025年10月17日（金）に発売いたします。
「シュナイダーラリー」一巻書影
■あらすじ
広大な海の上で繰り広げられる
飛行艇によるレース、「シュナイダー・ラリー」。
空に魅せられた少女、真矢櫻子は
何としても飛行艇に関わりたい一心で
新幕張女学院に進学した。
そこで多くの仲間と出会い、
みんなの想いを翼に乗せて
大空を翔ていく―――！
■見どころ
少女たちの飛行艇レースに掛けた青春物語、
飛行艇のメカニックデザインが見どころです。
海の青と空の青の間を切り裂く、白く輝く飛空艇の翼が少女たちの想いを導きます！
【書誌情報】
タイトル：シュナイダー・ラリー 1
原作： シャチ 漫画：かみねし
発売日：2025年10月17日
判型・ページ数：B6・144ページ
定価：858円（税込）
竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10143510.html
【作家情報】
漫画：かみねし
法律系・経理系事務職だったはずが、漫画家デビューすることに！ 繊細なキャラクター描写に注目！
■著者X（旧Twitter）：https://x.com/kamineart
原作：シャチ
もともと二次創作で漫画を描く大きなお友達。
ひょんなことから、なろう小説を読むことになり、今に至る。
代表作に『公爵令嬢に転生してしまったので、メンタル乙女な俺は、全力で女の子を楽しみます』（小社刊）
■作者X(旧Twitter)：https://x.com/syatines
【連載媒体情報】
『竹コミ！」について
URL：https://takecomic.jp/
１.365日、毎日更新！
アプリ不要。ブラウザからアクセスしてすぐ読めます。
２.豊富な作品ラインナップ！
200作品以上を配信。異世界、ラブコメ、ファンタジー、ホラー、グルメ、4コマなどなんでもありの、度し難いラインナップ。
３.話題作も無料で楽しめる！
すべての連載作品の最新話を無料で公開。
過去の話もレンタルで読むことができます。
※一部課金・非対応作品あり
４.お得なシステムが充実！
・23時間で回復する「待つと無料」
・条件達成でチケットがもらえる「ミッション」
・毎日挑戦できる「無料ガチャ」
など、無料で楽しめる仕組みが揃っています。
５.期間限定キャンペーンを開催予定！
「無料読み放題キャンペーン」など、お得な企画を順次ご用意しています。
■試し読み
続きは「竹コミ！」でお読みいただけます。
https://takecomic.jp/