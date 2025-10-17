想いの先へ翔けてゆけ！少女たちの飛行艇青春劇！「シュナイダー・ラリー」第１巻10月17日本日発売！！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、「竹コミ！」で連載中の『シュナイダー・ラリー』第1巻（原作：シャチ 漫画：かみねし メカニックデザイン：エストレーヤ★彡）を2025年10月17日（金）に発売いたします。

■あらすじ

「シュナイダーラリー」一巻書影

広大な海の上で繰り広げられる

飛行艇によるレース、「シュナイダー・ラリー」。

空に魅せられた少女、真矢櫻子は

何としても飛行艇に関わりたい一心で

新幕張女学院に進学した。

そこで多くの仲間と出会い、

みんなの想いを翼に乗せて

大空を翔ていく―――！

■見どころ

少女たちの飛行艇レースに掛けた青春物語、

飛行艇のメカニックデザインが見どころです。

海の青と空の青の間を切り裂く、白く輝く飛空艇の翼が少女たちの想いを導きます！

【書誌情報】

タイトル：シュナイダー・ラリー 1

原作： シャチ 漫画：かみねし

発売日：2025年10月17日

判型・ページ数：B6・144ページ

定価：858円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10143510.html

【作家情報】

漫画：かみねし

法律系・経理系事務職だったはずが、漫画家デビューすることに！ 繊細なキャラクター描写に注目！

■著者X（旧Twitter）：https://x.com/kamineart

原作：シャチ

もともと二次創作で漫画を描く大きなお友達。

ひょんなことから、なろう小説を読むことになり、今に至る。

代表作に『公爵令嬢に転生してしまったので、メンタル乙女な俺は、全力で女の子を楽しみます』（小社刊）

■作者X(旧Twitter)：https://x.com/syatines

【連載媒体情報】

『竹コミ！」について

URL：https://takecomic.jp/

