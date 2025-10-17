みやぞんさんを起用し、多様なサービスカラーをひとつに。人材事業のキャスティング戦略

株式会社Wunderbar

株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長尾慶人）が提供するIPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」は、株式会社サンキョウテクノスタッフ（ 本社：愛知県豊橋市、代表取締役：三原昇）の事例インタビューを公開しました。

株式会社サンキョウテクノスタッフは、愛知県豊橋市に本社を置き、全国に20を超える拠点を展開する総合人材サービス企業です。職種ごとに運営している各求人サイトのサービスカラーを壊すことなく、一体的な訴求を行っていきたいという想いで、みやぞんさんを起用したプロモーションを行っています。

今回は、「Skettt」を導入したばかりの当社に、タレント起用に挑戦した背景や今後の展望を伺いました。

インタビューはこちらから :https://skettt.com/case-study/sankyo-gr

目的 / 課題

- 求人サイト「キャリメリ」の認知拡大- 職種ごとに異なる求人サイトのサービスカラーを壊さずに一体的に訴求すること

起用理由

「Skettt」活用例

- 老若男女問わない認知度の高さ- 「Skettt」参画直後のタイミングで素材を先行活用できる点

みやぞんさんの素材を求人サイト「キャリメリ」、求人広告、動画広告、SNS投稿、LINEのリッチメニュー、社内報、バナーなど、あらゆる媒体で活用されています。

キャリメリ：https://caremeri.com/

LINEリッチメニュー１.LINEリッチメニュー２.社内報公式LINEバナー（求人サイト内掲載）

「Skettt」の詳細はこちらから :https://stg.skettt.com/download

株式会社サンキョウテクノスタッフ

人材開発トータルソリューション課 佐藤様より

「キャリメリ」は、製造業・リゾート業など多様な職種に特化した求人情報を発信する採用プラットフォームです。“きっと見つかる大好きなしごと”をキャッチコピーに、求職者の方にベストな求人の提供が出来るよう目指しています。今回、より多くの方に「キャリメリ」の存在を知っていただくための施策として、「Skettt」を活用し、幅広い層に親しまれているみやぞんさんを起用させていただきました。

タレントの持つイメージや発信力が、サービスの世界観や信頼性と自然にリンクすることで、情報への入り口として強力な役割を果たしてくれると感じています。今後は、求人広告や動画、SNS、LINE、社内報などさまざまな媒体での活用を通じて、認知拡大とブランド価値向上を目指していきます。

株式会社Wunderbar

アカウントプランナー 薄葉より

みやぞんさんの老若男女問わず高い好感度と、常に明るく前向きなキャラクターが、サンキョウテクノスタッフ様のポップで華やかなクリエイティブと非常にマッチしていると感じています。 また、以前収録したみやぞんさんのオリジナル音声についても、今後どのように活用されていくのかもとてもワクワクしています。 今後は、単なる素材活用にとどまらず、みやぞんさんならではの“歌”の魅力にもフォーカスした施策を通じて、サービスのさらなる認知拡大をサポートしていければと考えています。

「Skettt」とは

「Skettt」は、タレントやインフルエンサーの素材提供を軸として、企業のマーケティング事業成長に伴走するタレントサブスクサービスです。

「Skettt」の仕組み

従来のキャスティングより安価で、効率的かつ効果的なタレント活用を実現しています。

１.タレント数

150社以上の芸能事務所と提携し、交渉可能タレント数は5,000名以上にのぼります。



２.柔軟なレギュレーション

クレジット表記は不要です。また、素材の合成や短期のお試し検証利用、SNS投稿・タイアップ動画・アンバサダー契約なども相談可能です。



３.IP活用の包括支援

これまで10,000件以上の相談を受けてきたIP活用のプロチームが伴走し、企画・戦略の立案から素材提供、施策実行、効果検証まで一貫したマーケティング支援を提供します。

単なる素材提供にとどまらず、中長期的かつ戦略的なIP活用をサポートすることで、企業の根本的な認知獲得・売上拡大の課題解決を目指します。

また、タレント起用の効果を最大化する仕組みを構築していくことで、IP業界の成長にも貢献してまいります。

会社概要

株式会社サンキョウテクノスタッフ

所在地：愛知県豊橋市西幸町幸22番地の2

代表者：代表取締役 三原 昇

会社URL：https://www.sankyo-gr.com/

TEL： 0532-46-7017

株式会社Wunderbar

所在地：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 10階

代表者：代表取締役 長尾 慶人

会社URL：https://wunderbar.co.jp/

TEL：03-6824-0597