【情報解禁】SKE48×C′s（シーズ）お渡し会で貰える「オリジナル特典」のデザインが公開されました

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が展開するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」と、スキンケアブランド「C’s（シーズ）」は、2025年10月18日（土）に開催するSKE48との特別なイベントに関する新たな情報を解禁。 当日はSKE48メンバーがファンの皆様一人ひとりに直接限定特典をお渡しします。どうぞ、当日を楽しみにお待ちください。

◇『オリジナル特典お渡し会』イベント概要

本イベントは、スキンケアをより身近に楽しんでいただきたいという想いから企画したもので、メンズクリア監修のスキンケアブランド「C’s（シーズ）」の魅力を多くの方に知っていただくきっかけとなることを目指しています。

◇『オリジナル特典お渡し会』について

2025年10月18日（土）、MEGAドンキ渋谷別館にてSKE48（伊藤虹々美・大村杏・河村優愛・中坂美祐）出演の「オリジナル特典お渡し会」を開催いたします。

10月6日（月）からイベント当日までの期間中に、C’s（シーズ）の対象商品をご購入のレシートをご提示いただいたお客様限定で、SKE48メンバーから会場限定のポストカードを直接お渡しいたします。

【概要】

開催日：2025年10月18日（土）

会場 ：MEGAドンキ渋谷別館（東京都渋谷区道玄坂2-25-12）

出演 ：SKE48（伊藤虹々美、大村杏、河村優愛、中坂美祐）

対象商品：C’s（化粧水・乳液・洗顔・ボディジェル）

特典 ：ポストカード 1枚

参加条件：10月6日（月）以降、MEGAドンキ渋谷別館にて対象商品を1点以上ご購入のレシートをご提示いただいたお客様。

【タイムスケジュール】

第1部 12:30～13:00【伊藤虹々美さん、大村杏さん】

第2部 14:30～15:00【河村優愛さん、中坂美祐さん】

第3部 16:30～17:00【伊藤虹々美さん、河村優愛さん】

第4部 18:30～19:00【大村杏さん、中坂美祐さん】

◇ 特設ブース掲示

10月6日（月）～19日（日）の期間、MEGAドンキ渋谷別館1Fに特設ブースを設置します。高さ約3メートルの大型パネルやSKE48メンバー直筆サインを展示し、来場者だけが楽しめる特別な空間を演出。さらに、C’s（シーズ）の化粧水・乳液・洗顔・ボディジェルを実際に手に取れる商品展示も行います。コラボデザインで彩られた空間は、まるでミニギャラリーのようにお楽しみいただけます。

※画像は展示イメージとなります。

◇SNSキャンペーン「#推され肌はシーズで作る」

本イベントの開催を記念し、メンズクリア公式SNSにて特別なイベントを実施いたします。

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で20名様に、ここでしか手に入らない非売品のオリジナルグッズをプレゼント！

対象期間 ：

2025年10月1日（水）-2025年10月31日（金）

参加方法 ：

１.@mensclearをフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

３.『#推され肌はシーズで作る』をポスト！

プレゼント内容：

S賞（2名様）：SKE48サイン入り C’s特製ポスター

K等（8名様）：SKE48限定チェキ

E等（10名様）：C’sスキンケア商品セット（化粧水・洗顔）

※当選発表は、2025年11月1日以降、当選者の方へ公式アカウントよりDMにて順次ご連絡のうえ、発送を予定しております。

公式X（旧Twitter）はこちら :https://x.com/mensclear

◇「オリジナル特典」デザイン（全3種）

パターン１.パターン２.パターン３.

※ポストカードはSKE48メンバーよりランダムでお渡しいたします

※デザインのご指定や交換対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

◇取り扱い商品ラインナップ

C’sフェイスローションC’sフォーミングフェイスウォッシュC’s フェイス エマルジョンC’s 薬用ボディケアジェル

C’sフェイスローション ：3,480円（税込）

C’sフォーミングフェイスウォッシュ：2,980円（税込）

C’s フェイス エマルジョン（顔用乳液）：3,480円（税込）

C’s 薬用ボディケアジェル：3,480円（税込）

商品ラインナップを見る :https://mensclear-shop.com/

メンズクリア監修スキンケアブランド「C’s(シーズ)」

「第一印象を磨く、男のスキンケア」をコンセプトに掲げ、メンズ脱毛業界で店舗数NO.1*¹を誇る「メンズクリア」が監修した男性向けスキンケアブランドです。

男性の肌は一般的に皮脂が多くテカリやすい一方、水分が不足しがちで乾燥しやすく、インナードライになりやすい特徴があります。そこで、メンズクリアは脱毛の成功において重要な要素でもある「肌の潤い」に着目し、保湿成分を豊富に配合しました。このスキンケアブランドは、ご使用いただいた男性の第一印象を「清潔感のある姿」へと導くことを目指しています。

*¹調査年月：2024年10月2日,調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社,調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

【商品一覧】

C's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：120ｍL

商品説明：ワンプッシュできめ細やかなモフモフ泡が誕生。お肌に負担を与えず手軽に洗顔できます。洗っている間にヘタらず、顔の隅々まで洗うことができます。きめ細やかな泡がカミソリ刃の刺激を減らすこともできるので、シェービング時のクッション材としてもおすすめです。

*²個人差がございます。

C's FACE LOTION（化粧水）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120ml

商品説明：わずか5秒*²でうるおいをチャージ。さっぱりとした使用感でべたつかず、保湿をサポートします。肌を健やかに保つためのカルノシンや、肌のキメを整えるヒト幹細胞培養液を配合。毎日のスキンケアで、みずみずしくツヤのある肌へ整えます。

C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120g

商品説明：特殊乳化によって、肌を優しく包み込むような保湿感を追求。4種の保湿成分が肌のうるおいを保ち、健やかな肌環境をサポートします。乾燥を防ぎたい方や、しっとりとした肌を目指す方におすすめです。

C's BODY CARE GEL（薬用ジェル）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：200g

2つの有効成分が、保湿と黒ずみケアにアプローチ。従来のプラセンタよりも吸収力の高い水溶性プラセンタエキスを採用。べたつきを抑えながら、肌荒れやニキビの悪化を防ぎ、肌を健やかに整えます。

創業12周年を迎える メンズ脱毛サロン「メンズクリア」

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2024年10月には11周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1の店舗数*¹を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*³を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁴を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*¹調査年月：2024年10月2日,調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社,調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*³2025年4月時点

*⁴株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

『オリジナルグッズお渡し会』イベントについて

【注意事項】

・レシート1枚につき、特典は1回限りのお渡しとなります。

・対象期間(10月6日-10月18日18:50まで)にドン・キホーテで対象商品を購入されたレシートをお持ちでない方は、列にお並びいただけません。

・係員がお客様の肩や腕に触れて誘導する場合があります。あらかじめご了承ください。

・未就学児のお子様は保護者と一緒にご参加いただけます。

・レシートの紛失・盗難による再発行はできません。大切に保管してください。

・レシートをお持ちでない方には、スタッフより退出をお願いする場合がございます。

・会場店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。（問合せ先はこちら：info@mensclear.com）

・会場店舗の他のお客様にご迷惑とならないようご注意ください。

・会場内外で発生した事故・盗難等について、主催者・会場店舗・出演メンバーは一切責任を負いません。貴重品は各自で管理をお願いいたします。

・イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

【禁止事項】

・レシートの転売・譲渡は禁止です。

・メンバーへの接触行為（ハグ、肩や腰に手を回す行為など）は禁止です。

・メンバーとの間に設置されたパーテーション（テーブルやアクリル板等）を超える行為は禁止です。

・メンバーへの誹謗中傷やモラルに反する発言、接触行為は禁止です。

・プレゼント（直接・間接を問わず）の受け渡しは禁止です。

・会場での荷物放置による場所取りや座り込み、割り込み行為は禁止です。スタッフの指示に従っていただきます。

・危険物・酒類の持ち込み、または泥酔状態での参加は禁止です。

・上記の注意事項・禁止事項を守れない場合、イベント参加をお断りする場合があります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社クリアイベント企画 担当：渡辺 MAIL：info@mensclear.com

◇会社概要◇

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： 脱毛サロンの運営

設立 ： 2013年

公式HP ： https://mensclear.com/

店舗一覧：https://salons.mensclear.com/

Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan