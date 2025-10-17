【初回無料】無料訪問コンサルティング実施！SNS・広告・AI活用の“現場課題”を可視化します。

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、企業現場のリアルな課題を可視化する【無料訪問コンサルティング】を開始しました。



オンライン相談が一般化するなか、「実際に現場を見ながら話すことで課題が早く整理できる」「社員の動きや雰囲気を共有できた方が改善が進む」といった声を受け、初回限定で対面形式の無料訪問を実施いたします。

背景

SNS運用や広告設計、AI活用が進む一方で、企業現場では「投稿や広告の方向性がズレている」「チームの意識統一が難しい」といった課題が多く見られます。

こうした課題の多くは、オンライン上のデータだけでは捉えきれない“現場の温度差”に起因しています。

BOTANICOでは、対面でのヒアリングを通じて、組織の課題構造を現場とデータの両面から整理し、改善の方向性を明確にすることを目的としています。

お申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD7x-f-Cf49MamoOMDrOTkz664N0b1mzs8CJ0FS7umGzRSNA/viewform)

訪問コンサルティングの特徴

実際にご訪問した企業様からは、次のような成果が報告されています。

・投稿・広告の「方向性のズレ」が、1回の打ち合わせで解消

・現場メンバーの意識が統一され、翌週から即改善アクションが実行

・売上や反応率だけでなく、チーム全体のスピード感も向上

訪問形式だからこそ、現場の空気感やチームの動きを肌で感じながら、

「どこに改善の余白があるか」「何から着手すべきか」を的確に見極めることが可能です。

無料訪問コンサル概要

本プログラムは、SNS運用や広告、ブランディング、AI活用などに課題を抱える企業様を対象に、初回限定で実施する無料の訪問型コンサルティングです。

実際に担当コンサルタントが貴社オフィスへお伺いし、現場の空気感やチームの動きを把握しながら、課題の整理と改善方針の提案を行います。

所要時間は約60分。ヒアリングから課題の可視化、そして今後のアクションプランまでを短時間でまとめる実践的なセッションです。

「どこに改善の余白があるか」「何から着手すべきか」をその場で明確にし、翌日からすぐに実行できる形でお持ち帰りいただけます。

訪問コンサルは事前申込制・完全無料（初回限定）となっており、

お申し込みは専用フォームから簡単に行えます。

お申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD7x-f-Cf49MamoOMDrOTkz664N0b1mzs8CJ0FS7umGzRSNA/viewform)

会社概要

会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/(https://btnc.co.jp/) ）

代表者：代表取締役社長 佐藤洋平

役員：執行役員 長谷川文哉

所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202

設立日：2018年2月

業務内容：アシナミ事業、CMO事業、エージェンシー事業、エンジニアリング事業、ECアパレル事業