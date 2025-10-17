大同生命保険株式会社：中小企業支援プラットフォーム″どうだい？″に商圏データ可視化サービス追加　マーケティングに必要な統計情報の取得が可能に

株式会社日本統計センター

株式会社日本統計センター（本社：北九州市小倉北区、代表：清水 誠）は、2025年10月17日に大同生命保険株式会社が提供する中小企業支援プラットフォーム"どうだい？"の会員様向けに、商圏データ可視化サービス「47stats (ヨンナナスタッツ) 」の3か月限定トライアル提供を開始いたしました。この機能は、"どうだい？"の会員であればどなたでも無料で利用できるクラウドサービスで、希望する地域を選択するだけで、マーケティングに必要な統計データをダッシュボード形式で取得することができます。

◎サービス提供の背景：より実践的な情報提供を実現

会員数10万人以上を誇る「どうだい？」では、経営者様のお悩みに応える生の声をはじめ、豊富な情報を発信しています。会員の経営者からは、より販路開拓に直結するような定量的データを求める声がありました。今回、日本統計センターが保有する統計データを掲載することで、従来の定性的な情報に加え、経営に直結する実践的なデータ活用が可能となりました。

◎47statsの特徴

特徴１.簡単操作

地図上から任意の地点をクリックするだけで、商圏で集約された各種統計データ情報を取得できます。

※選択できる商圏は「500m」「1km」「3km」「5km」の4種

特徴２.わかりやすいデータ表示

取得した統計データは、グラフや偏差値評価した結果で表示されるため、どのような特性を持った地域かを一目で把握することができます。

特徴３.豊富なデータ種類

国が公表する国勢調査や経済センサスデータの他、日本統計センターが独自推計した昼間人口や将来推計人口、消費購買力、ジオテクノロジーズ株式会社提供の人流データなど、マーケティングに必要なデータが多数搭載されています。

◎活用事例

各業種において、様々な戦略立案の中でご活用いただけます。

◎47statsの利用方法

"どうだい？"サービスページから、「経営支援ページ＞商圏データページ」を開いていただき、レポート表示ボタンを押下するだけでご利用いただけます。"どうだい？"にログイン済みであれば、追加の申し込みやと会員登録は不要でご利用いただけます。

◎47statsトライアル期間（3か月）

1.サービスページ2.会員登録/ログインページ3.レポート表示ページ

"どうだい？"の会員様は、下記の3か月間限定で無料でご利用いただけます。

トライアル期間：2025年10月17日～2026年1月16日

◎47statsを利用する

下記より、"どうだい？"に会員登録またはログインしていただき、47statsをお試しください。

どうだい登録・47stats利用はこちら :https://dodai.daido-life.co.jp/solution/detail/1874

サービスに関するお問い合わせ

どうだいサポート窓口 0120-130-580

（土・日・祝日・年末年始を除く9:00～18:00）

mail：dodai-support@daido-life.co.jp