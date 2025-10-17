¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¡Ö¿¿Àï¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¦Â¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü·èÄê¡ª10·î16Æü(ÌÚ)¤è¤ê¦Â¥Æ¥¹¥È»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É³«»Ï¡ª
Qookka Games¤Ï¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹ºîÉÊ¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Î¦Â¥Æ¥¹¥È¤ò10·î23Æü (ÌÚ)¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î16Æü (ÌÚ)¤è¤ê¦Â¥Æ¥¹¥È»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Î¸ø¼°Discord¤â³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¦Â¥Æ¥¹¥È¾ðÊó¡¢¹¶Î¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¸ø¼°Discord¥µー¥Ðー¡Êhttps://discord.gg/nobunagashinsen¡Ë¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¦Â¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü·èÄê¡ª¦Â¥Æ¥¹¥È»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É³«»Ï
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êAndroid¸þ¤±¦Â¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¦Â¥Æ¥¹¥ÈÃæ¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¦Â¥Æ¥¹¥È¤Ï4¼ïÎà¤Î»²²ÃÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¦Â¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¦Â¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§10/23(ÌÚ)12»þ～Ìó1¥ö·î
Êç½¸´ü´Ö¡§10/16(ÌÚ)～¥µー¥ÐーËþ°÷¡Ê4000¿Í¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝOS¡§Android
¦Â¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡§µÇ°¥¢¥¤¥³¥óÏÈ¡ß1¡¢µÇ°¥×¥Ã¥·¥åÏÈ¡ß1
¢¨¦Â¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æ±°ì¤Î¥æー¥¶ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹ÈÇ¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¦Â¥Æ¥¹¥È»²²ÃµÇ°³°´Ñ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¦Â¥Æ¥¹¥È»²²ÃÊýË¡¡Ê4¼ïÎà¡Ë
1. ¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¦Â¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥µー¥Ðー³«ÊüÅöÆü¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºîÀ®¤·¤Æ¦Â¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/
2. ¸ø¼°Discord¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢¥µー¥Ðー³«ÊüÅöÆü¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºîÀ®¤·¤Æ¦Â¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://discord.gg/nobunagashinsen
3. Google Play¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤ò¸¡º÷¤·¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¦Â¥Æ¥¹¥È»²²Ã¾·ÂÔ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagames.xczyw.gp.jp
¢¨»²²Ã¾·ÂÔ¤ÏGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥À¥àÃêÁª¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÁª»þ¤Ï¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Google Play¥¹¥È¥¢¤«¤é¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿²èÌÌ¤Ç¡ÖÁá´ü¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤ÎÁªÂò¤¬¡Ö¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. ¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ÃêÁª¤Ç¦Â¥Æ¥¹¥È»²²Ã¾·ÂÔ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤Ç¾·ÂÔ¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾·ÂÔ¥áー¥ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/
¢¨¥áー¥ë¤¬³Î¼Â¤Ë¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢gameservice@recommend.qookkagames.global¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¦Â¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ÏÀèÃå½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ô¤¬¥µー¥Ðー¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎºîÀ®¤È¤´»²²Ã¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ï¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤ÎÎò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¤ÎIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³«È¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¤ª¤¯¤ëÀï¹ñSLG¡ßRPG¤Î³×¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¿Àï¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆóºîÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¡¦¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¿Àï¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¸øÊ¿À¤ÈÀïÎ¬À¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹¹¤Ê¤ë³×¿·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ ¿¿Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ë¤Î·úÀß¤äÁèÃ¥¡×¡¢¡ÖÃÎÎ¬¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¶¦Æ®ÂÎ¸³¡×¡¢¡ÖÌµ¿ô¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤ÉñÂæ¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦¿·À¸¡Ù¤ÎÉð¾¤ÎÎ©¤Á³¨¤äÆÃÀ¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤òºÆ¸½¡£Ï»¤Ä¤ÎÀªÎÏ¡¢ÁíÀª100¿Í°Ê¾å¤ÎÀï¹ñÉð¾¤ò¼ý½¸¡¦°éÀ®¤Ç¤¡¢Ê¼¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ÊÔÀ©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¤«¤é°ì¿·¤·¡¢ÊÔÀ©¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Ø¡£
RPG¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÆ®¤ÏÌÞÏÀ¡¢Éð·Ý¡¦µ³ÇÏ¡¦µÝ½Ñ¡¦ÊÛÏÀ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÇ½ÎÏ°éÀ®Í×ÁÇ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°éÀ®¤È·Ð±Ä¤ËÅØ¤á¡¢¤³¤ÎÀï¹ñÀ¤³¦¤ò¼«Í³¤ËÃµº÷¤·¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§»öÁ°ÅÐÏ¿
