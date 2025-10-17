ジャラハニーやオリーブオイルを使用した贅沢な焼き菓子が誕生

株式会社ZUKA



株式会社ZUKA（代表取締役：寺倉 修）は、オーストラリアの自然豊かな環境から選び抜かれた本物の品質を追求するブランド、Maison de i-bee（メゾンドアイビー）を展開しております。この度、2025年10月1日よりGINZA SIXにおいて、George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）との期間限定コラボショップ「HONEY with TEA &」（ハニーウィズティーアンド）をオープンいたしました。ここでしか味わえないスイーツや新商品が登場し、連日完売商品が出るほどの賑わいを見せております。

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 監修

ホテルメイドの焼き菓子を２種類販売中

このコラボショップでは、THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（ザ オオサカステーションホテル、オートグラフコレクション）監修のホテルメイドの焼き菓子を2種類販売中で、これらは大阪ステーションホテルのペストリーシェフが監修した焼き菓子4個の詰め合わせセットとして、2025年10月1日よりGINZA SIXにて新発売いたしました。現在、この焼き菓子は「HONEY with TEA &」（ハニーウィズティーアンド）でのみ購入可能です。ぜひこの機会にお試しください。

ジャラハニーマドレーヌ \3,500ー（税込）ガトーオリーブ \3,500ー（税込）商品概要

【ジャラハニーマドレーヌ】岡山蒜山のジャージー牛乳のバターをたっぷり使用し、メゾンドアイビーのジャラハニーを贅沢に加えたこのマドレーヌは、しっとりとした食感とともに、豊かな風味が広がります。特に紅茶との組み合わせは、上質なひとときを約束します。

【ガトーオリーブ】、岡山蒜山のジャージー牛乳のバターとメゾンドアイビーのハチミツ、さらにオリーブオイルをふんだんに使用しています。カステラのような見た目ながら、口に入れた瞬間にオリーブオイルの深い味わいが広がります。ワインとの相性も良く、特別な夜を彩ります。

JARRAH BONBONsが新しくなりました

ジャラハニーキャンディが新しいデザインの缶になりリニューアルしました。ハチミツポットのような丸みを帯びたフォルムが大人気。西オーストラリア産のジャラハニーを使用したキャンディで、喉のケアにもおすすめです。さっぱりとしたジャラハニーキャンディとコクのある紅茶＆ジャラハニーキャンディの2種類を販売しています。どちらのキャンディもご家族皆様でお楽しみいただけますし、ご友人への贈り物としてもおすすめです。

紅茶ジャラハニーキャンディは、George Steuart Tea（ジョージスチュアートティ）のKANDYを使用しています。

【HONEY with TEA &】期間限定ショップ

ジャラハニーキャンディ \1,296-（税込）紅茶ジャラハニーキャンディ \1,296-（税込）

オーストラリア産ハチミツブランドのMaison de i-bee（メゾンドアイビー）とスリランカの紅茶ブランドのGeorge Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）の特別コラボショップがGINZA SIXにて誕生。

上質なライフスタイルに取り入れていただける製品づくりを心がけている２ブランドが、大切な方へのギフトショップとして誕生しました。

『HONEY』と『TEA』。そして”&”とは、その商品にプラスされる何かを表しています。

例えば、美味しいお菓子、お客さまの感謝や「大好き」を一緒にお届けしたい。ギフト選びが楽しくなる期間限定コラボショップです。大人気の紅茶のアドベントカレンダーや、フルーティーなバルサミコビネガーなども注目を集めています。

ファーストクラスや五つ星ホテルで愛されるハチミツと紅茶のマリアージュを是非お楽しみください。

店名｜HONEY with TEA & （ハニーウィズティーアンド）

会期 | 2025年10月1日(水)～10月27日(月)10:30～20:30

会場 | GINZA SIX B2F (東京都中央区銀座6丁目10-1)

電話番号｜080-4186-7769 ※会期中のみ有効

ブランド| Maison de i-bee（メゾンドアイビー）George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）

Maison de i-beeとは

HONEY with TEA & （ハニーウィズティーアンド）

2020年冬 希少なハチミツ、ジャラハニーのオリジナルブランドからスタート

2023年春 エクストラバージンオリーブオイル、バルサミコビネガー販売開始

2023年秋 ジャラハニーキャンディ販売開始

2023年冬 シングルオリジン ジャラハニー２種類（PREMIUM・NOIR）販売開始

2024年秋 バルサミコビネガー新作販売開始

2025年春 シングルオリジン ジャラハニー（GOLD）販売開始

Maison de i-bee（メゾン ド アイビー）の商品はそのクオリティと希少性が評価され、高級ホテルやレストランのシェフにもご愛用いただいております。以下の店舗にて採用されております。

【うかい亭】 八王子、横浜、銀座、表参道、六本木、あざみ野 kappou ukai （銀座、六本木）、芝とうふ屋うかい、とうふ屋うかい鷺沼店他 /恵比寿 マッシュルーム/グランドフードホール芦屋・六本木・星が丘/大阪ステーションホテル /銀座むげんだい/代官山futo 他

詳細やお問い合わせは、以下の情報をご確認ください。

【お問い合わせ先】

Maison de i-bee （メゾン ド アイビー）

フリーダイヤル：0120-938-325



【輸入販売】

株式会社ZUKA 〒502-0932岐阜県岐阜市則武中2-6-2 TEL:058-296-0283

(メール) mail@maison-de-ibee.com

URL⇒ https://maison-de-ibee.com/

Instagram⇒ https://www.instagram.com/maison_de_ibee_official/