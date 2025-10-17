敏感肌のための角質ケア「セタフィル ジェントルSA」発売記念 体感型POPUPイベント『Cetaphil Peel-off Journey』を開催！

ガルデルマ株式会社

ガルデルマ株式会社（本社：スイス ツーク、日本オフィス：東京都千代田区、代表取締役：北原千夏）は敏感肌のための角質ケア「セタフィル ジェントルSAシリーズ」の発売を記念して体感型POPUPイベント『Cetaphil Peel-Off Journey』を2025年10月下旬より大阪・東京の２都市で開催いたします。

イベントイメージ

※画像はイメージです

『Cetaphil Peel-Off Journey』は、10月発売の新商品「セタフィル ジェントルSAシリーズ」を体験できるブースのほか、角質ケアという商品特性にちなんだ巨大ボトルの”ピールオフ“体験やカラフルでポップなカラーで彩られたポップコーンプレゼントコーナー、ブランドのボトルを模した立体型フォトスポットなど、空間全体でブランドの世界観と商品の魅力を体感できるPOPUPイベントです。

本イベントは、予約不要でどなたでも無料でご参加いただけます。

■新商品「セタフィル ジェントルSAシリーズ」の詳細はこちら

詳細を見る :https://www.cetaphil.jp/gentle-sa-series.html

■『Cetaphil Peel-off Journey』イベント内容

１：敏感肌のための角質ケア「セタフィル ジェントルSAシリーズ」体験

新商品「セタフィル ジェントルSAシリーズ」のクレンザー・ローションの２品をその場でお試しいただけます。

使った直後からの肌のやわらかさ、なめらかさをご体感ください。

２：セタフィル巨大ボトルの“ピールオフ”体験

商品体験をしていただいた方には”ピールオフ“体験をご用意。商品ボトル型のエアストリームから、ステッカーを剥がす（ピールオフ）と、その場でプレゼントがもらえるクジ体験をお楽しみいただけます。

当たりが出た方には、「セタフィル ジェントルSAシリーズ本商品」、はずれても参加者全員に「セタフィル ジェントルSAクレンザーサンプル」と「オリジナルポップコーン」をプレゼントいたします。

３：ブランドカラーで彩られたポップコーンやフォトスポットでオリジナル写真撮影

「セタフィル ジェントルSAシリーズ」のブランドカラーで彩られたオリジナルポップコーンのプレゼントコーナーや、ブランドの象徴であるボトルをモチーフにしたフォトスポットを設置。自分がボトルの中にいるような一枚が撮れる立体型パネルで、まるでブランドの世界に入り込んだような写真体験をお楽しみいただけます。

４：「#セタピール」で本イベントの写真をSNSに投稿すると追加特典ゲット

セタフィル公式SNSをフォローしてイベント会場で撮影した写真に「#セタピール」とハッシュタグをつけてSNSに投稿いただいた方に、「セタフィル ジェントルSAローションサンプル」をプレゼントいたします。詳細は本会場でご確認ください！

■開催概要

・大阪会場

開催期間：10月24日（金）～10月26日（日）

営業時間：10:00～20:00 ※初日は12:00から / 最終日は18:00まで

場所：阪急サン広場

大阪府大阪市北区角田町8-47

・東京会場

開催期間：11月1日（土）～11月3日（月）

営業時間：10:00～20:00 ※初日は12:00から / 最終日は18:00まで

場所：渋谷キャストガーデン（屋外）

東京都渋谷区渋谷1-23-21

入場料：無料

入場方法：予約不要

■「セタフィル」ブランドについて

セタフィルは世界70ヵ国以上で多くのファンに愛されている敏感・乾燥肌向けスキンケアブランドです。1947年アメリカ・テキサスで、一人の薬剤師が、皮膚の治療を受けている患者さんのために、皮膚にやさしいクレンザー（洗浄剤）を開発したことをきっかけに、敏感・乾燥肌のためにさまざまな商品を生み出してきました。

「セタフィル」とは、肌の保護成分である「セタノール」と、古代ギリシャ語で”愛”を意味する「フィル」を掛け合わせて生まれた言葉です。その名の通り、「肌を愛する」という思いが込められています。日本国内では2022年3月より本格展開を開始し、多くの方々にご愛顧いただいております。

■ガルデルマについて

ガルデルマは1981年に創立しスイスに本社をおく、皮膚科学領域に特化した総合的スキンヘルスカンパニーとして世界最大級のグローバルな製薬会社です。すべての人々の肌のニーズに応えるべく、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを提供、従業員数4,600名以上を擁し世界100カ国以上で展開しています。

日本法人のガルデルマ株式会社は、1996年に設立されました。現在はコンシューマー事業部、美容医療事業部の2つの事業部において、セタフィル(Cetaphil)、ヒアルロン酸注入材の製品などの販売を通じて、すべての人々の肌を美しく健やかにするために信頼され続けるプレミアムブランドとして、様々なニーズに応じたビジネスを展開しています。