ホルモンバランスの変化による健康課題に向き合う「ホルモンハグプロジェクト」に協賛　新Podcast番組『大草直子のホルモンなんてハグしちゃえ。』10/18配信開始

イミニ免疫薬粧株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：依田 雅靖）は、ホルモンバランスの変化による健康課題に向き合う「ホルモンハグプロジェクト」に協賛することをお知らせいたします。

このたび当社が協賛する「ホルモンハグプロジェクト」は、ホルモンバランスの変化に伴う生理痛やPMS、男女双方の更年期などの健康課題に向き合う業界業種の垣根を越えた有志が運営するプロジェクトです。「一緒なら、乗りこなせる。」というタグラインをもとに、イベントや座談会、プロダクト紹介などを通じて自身の心身の健康を守り、快適な生活を送るために必要な知識やサポートを全国に提供していきます。

活動の第一弾として、10月18日(土)「世界更年期デー（世界メノポーズデー）」に合わせ、新Podcast番組『大草直子のホルモンなんてハグしちゃえ。』を配信開始いたします。

番組紹介

人気ファッションエディターの大草直子がお届けする新ポッドキャスト番組『大草直子のホルモンなんてハグしちゃえ。』がスタート！

この番組ではこれまでタブー視されがちだった更年期やホルモンバランスの変化について、大草さん自身のリアルな体験談も交えながら、ポップに、そしてオープンに語り合います。ホルモンをハグし、あなたをハグし、そして自分自身をハグしていく“まるっと抱擁型トークプログラム”。

番組パートナーには「ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティ賞」受賞経験も持つ人気フリーアナウンサー・鬼頭里枝さんを迎え、ファッションチェックの時間があったりリスナーからの「ジャンルレスお悩み相談」に答えたりと、内容盛り沢山。

聴けばきっと、あなたの毎日がもっと楽しくなるはず！番組を聴いて一緒にハグしましょ♪

番組概要

番組名：大草直子のホルモンなんてハグしちゃえ。

初回配信日：2025年10月18日（土）18時00分頃

配信回数：全6回※隔週土曜日18時00分頃

配信場所：Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicをはじめとした各種配信サービス

出演者プロフィール

大草直子（おおくさ なおこ）

ファッションエディター・スタイリスト 1972 年生まれ 東京都出身

大学卒業後、現・ハースト婦人画報社へ入社。雑誌『ヴァンテーヌ』の編集に携わった後、独立。現在は、ファッション誌、新聞、カタログを中心にエディトリアルやスタイリングをこなすかたわら、 トークイベントの出演や執筆業にも精力的に取り組む。2019 年にはメディア『AMARC（アマーク）』を立ち上げ、「私らしい」をもっと楽しく、もっと楽にするために。ファッション、ビューティ、生き方のレシピを毎日お届けしている。2021年には、「AMARC magazine 」を発刊。新著『見て触って向き合って 自分らしく着る 生きる』（マガジンハウス）。

鬼頭里枝（きとう りえ）

フリーアナウンサー 1981年生まれ 静岡県出身

大学卒業後、鹿児島讀賣テレビ・静岡放送のアナウンサーを経て、2010年にフリーアナウンサーへ転身。

20代のころからラジオ番組を中心に活躍し、2019年「第56回ギャラクシー賞 ラジオ部門DJパーソナリティ賞」を受賞。現在は静岡のテレビ・ラジオ番組を中心に活躍中。愛称は「キトちゃん」。

ホルモンハグプロジェクト

https://horhug.jp/

免疫力を見つめる「imini」ブランドコンセプト

iminiの願う美しさは、健やかさとともにあります。

年齢や生活環境、ストレスに左右されず、100歳になっても、いきいきと輝いていたい。

そのために、人から人へ古より伝え継がれる滋養の知恵と、ゆるぎない自然の恵みを取り入れることで「自己活力」を育むことを目指しています。

iminiは自然とともに、心地よさ、シンプルさを大切に、内からなる健やかな美しさを求めています。

※ブランド名である「imini」の語源は『immunity（免疫）』

イミニ免疫薬粧は、いくつになっても美しくありたい、健康でありたいという皆さまの想いに寄り添い、美と健康を追求し、様々な分野で新しいか価値を提案し続けてまいります。

