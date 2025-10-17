THE MONSTERSやTwinkle Twinkle、DIMOOたちが渋谷・キャットストリートでハロウィンイベントを開催！

株式会社POP MART JAPAN

世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイ ブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、HALLOWEEN POP UP SHOP『Why So Serious』を10月24日（金）にオープンいたします。

渋谷・キャットストリートにPOP MARTのハロウィンがやってくる！

人気IPシリーズ THE MONSTERS、Twinkle Twinkle、DIMOO、HACIPUPU、MOLLYなど、個性豊かなキャラクターたちが「Why So Serious」をテーマに大集合。いたずら心あふれるサーカスの世界へと案内します。POP MARTでしか味わえない、愉快でちょっと不思議なハロウィンをご体験いただけます。イベント期間中は、限定キャンペーンやスペシャルプレゼントも登場。

POP MART JAPAN公式サイトURL： https://www.popmart.com/jp

◆HALLOWEEN POP UP SHOP 概要

・コンセプト：

渋谷の夜に、ちょっと不思議なPOP MARTのサーカスがやってくる。

街のネオンが灯り始める頃、光と影のあいだを行き交う赤い鼻のピエロたち。

笑い声、いたずら、そして少しのスリル--。

それぞれのピエロが、“とっておきのショー”をお届けします。

誰があなたの心を一番ワクワクさせる？



ショーが終わると、にぎやかな舞台裏。

ピエロたちは道具を片付けたり、仲間と笑い合ったり。

カーテンの奥には、小さな秘密とかわいいアイテムがいっぱい。

さあ、渋谷のハロウィンナイトに迷い込んだあなた。

「Why So Serious？」--ちょこっとイタズラ気分で、

POP MARTのサーカスの舞台裏をのぞいてみよう！

・開催日程：

2025年10月24日（金）～10月31日（金）

※10月28日（火）は休館

営業時間：12:00～19:00

※営業時間は変更または臨時休業となる場合がございます。

・所在地：

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-27-7 1F/2F

Creative Space Akademeia 21 Harajuku



・アクセス：

東京メトロ「明治神宮前」駅 徒歩7分

JR・東京メトロ「渋谷」駅 徒歩8分

JR「原宿」駅 徒歩12分

・入場方法：

ご入店は完全事前抽選制となります。詳細について、POP MART JAPAN公式サイトにてご確認ください。

https://www.popmart.com/jp/activities/CB93AD62

※POP MART JAPANの公式LINEアカウントにて、10月17日（金）より入店整理券の事前抽選ページを公開します。

ご応募は10月19日（日）23時59分までとなります。

・支払い方法：

POP UP SHOPでは現金決済はできません。以下の決済ブランドでのお支払いとなります。

Visa、Mastercard(R)、UnionPay(銀聯)、JCB、American Express、Diners Club、Discover、QUICPay、Alipay+、WeChat Pay、UnionPay QRコード、COIN+、d払い、PayPay、au PAY、楽天ペイ、J-Coin Pay、Smart Code

◆PICK UP商品

THE MONSTERS、Twinkle Twinkle、DIMOO、HACIPUPU、MOLLYなど、個性豊かなキャラクターたちが「Why So Serious？」の舞台裏に大集合。

2025年10月10日（金）発売の「WHY SO SERIOUS？」シリーズから、ぬいぐるみのブラインドボックスのほか、アクセサリーやCRYBABYのぬいぐるみペンダントもPOP UP SHOPにて販売予定です。

また、注目のSKULLPANDA「You Found Me！」シリーズなど、豊富なラインナップを会場にて用意しております。

商品によっては購入制限がある場合がございます。また品切れの際はご容赦ください。

◆POP MARTとは

POP MARTは、ポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているグローバルブランドです。私たちのパーパスは、デザイナートイや楽しい体験を通じて、日常の瞬間を彩り、人々にインスピレーションを与えることです。

私たちは IP（Intellectual Property、知的財産）の育成と運営、デザイナートイの企画とその販売、テーマパークや体験型イベント、さらにはデジタルエンターテイメントにも注力しています。現在、POP MARTは30以上の国と地域で550店舗以上を展開し、2,500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を設置。さらに、さまざまな販売チャネルを通じて90以上の国と地域の消費者にリーチしています。

また、POP MARTは世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援し、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、HIRONO（ヒロノ）、CRYBABY（クライベイビー）など、数々の象徴的なキャラクターを展開。これらのIPを活かしたクロスオーバー作品を生み出し、新たな価値を創造しています。

私たちのミッションはTo light up passion & bring joy（世界中に情熱をかき立て、喜びを届けること）。POP MARTは単なるブランドではなく、創造力の可能性が広がっている銀河です。

公式X: https://x.com/POPMARTJapan

公式Instagram: https://www.instagram.com/popmartjp/

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@popmartjapan

公式LINE: https://lin.ee/FSl3uhV



権利表記：(C)POP MART