イベントDXプラットフォーム「EXPOLINE」と名刺アプリ「Eight」が連携開始

イベントDXプラットフォーム「EXPOLINE（エキスポライン）」を提供するデジタルエクスペリエンス株式会社は、Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」とシステム連携し、イベント申込時の新たな登録機能の提供を開始したことをお知らせします。

■取り組みの背景

多くのイベント主催者にとって、参加登録率の向上と、マーケティング活動の基盤となる正確な参加者情報の取得は重要な課題です。従来のフォーム入力では、煩雑さから参加者が登録を断念してしまう「離脱」や、入力情報の誤りといった問題がありました。

今回の連携は、Eightの「デジタル名刺」を活用した参加登録機能をEXPOLINEに組み込むことで、これらの課題を解決します。参加者には簡単でスマートな登録体験を提供し、主催者には信頼性の高いデータを提供することで、イベント全体の価値向上に貢献します。

■提供価値

本連携により、イベント主催者は以下の価値を得ることができます。

■今回の連携によってできること

- スマートな登録体験をユーザーに提供Eightアカウント連携や名刺撮影による自動入力機能は、参加者のフォーム入力の手間を大幅に削減し、登録時の離脱防止に貢献します。- 信頼性の高い名刺情報を取得ユーザーがビジネスで利用している名刺情報を基にしているため、正確で鮮度の高い参加者情報を効率的に取得できます。- Eightが保有する企業データの付加価値Eightが持つ業種や従業員規模などの企業データと連携することで、取得した参加者情報には、営業活動や与信判断などに活用できる付加価値の高い企業データが付与されます。

EXPOLINEを利用して構築されたイベント申込サイトで、Eightのアカウント情報を活用した簡単プロフィール登録が可能になります。

- Eightユーザーの場合Eightのアカウントを利用してログインすると、自身のプロフィール情報が申込フォームに自動で反映されます。これにより、手入力の手間なくスマートに申込を完了できます。- 非Eightユーザーの場合Eightが提供するOCR技術により、手持ちの名刺をスマートフォンで撮影するだけで、名刺に記載されている氏名や所属、連絡先などの情報が正確にデータ化され、申込フォームに自動入力されます。■Eightについて

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

URL：https://8card.net/

■Sansan株式会社について

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

- 設立：2007年6月11日- 代表者：代表取締役社長／CEO 寺田 親弘- 本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F- URL：https://jp.corp-sansan.com/■EXPOLINEについて

リアル・オンライン・ハイブリッドなど、あらゆる開催形式に対応するイベントDXプラットフォームです。参加登録フォームの作成から、マイページの発行、当日の受付管理、会期後のデータ活用まで、イベント運営に必要な機能を一気通貫で提供します。豊富な機能を柔軟に組み合わせるセミオーダーメイド形式で、主催者ごとの固有の課題に合わせた最適なシステムを構築できるのが特長です。

URL：https://www.expoline.jp/

■デジタルエクスペリエンス株式会社について

「A STEP IN I.T., A NEW STEP FORWARD. ITで踏み出す新たな一歩をともに」をミッションに掲げるIT＆クリエイティブカンパニーです。BtoBイベントのデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しており、イベントDX事業としてプラットフォーム「EXPOLINE」の提供を主軸に、デジタルヒアリングシートツール「Anky」なども展開。あわせて、企業のWebサイトにおける戦略立案から企画、制作、運用までを一貫して支援しています。

- 社名：デジタルエクスペリエンス株式会社- 設立：2007年8月- 代表者：代表取締役社長 中島 優太- 本社所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン20F- URL：https://www.digitalexperience.co.jp/

