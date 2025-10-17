11/6（水）、寄付企業が語る実践事例セミナーを開催のお知らせ
企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、企業担当者限定で「寄付企業に聞く！企業版ふるさと納税活用セミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、実際に企業版ふるさと納税を活用して寄付を行った企業の担当者をゲストに迎え、寄付の設計から実施、得られた効果や課題まで、現場のリアルな声をお届けします。
ゲストには、全国の自治体に環境負荷の少ないエコカーを寄付した株式会社IDOMの池ノ谷一成（いけのや かずなり）氏をお招きし、寄付の背景や想い、プロジェクトを通じて得られた学びなどを語っていただきます。
また、参加企業の皆様との対話を重視し、寄付を検討する際の疑問や課題を共有できる場として設計しています。
企業の社会的貢献と地域課題解決の両立を目指す企業担当者にとって、実践的なヒントが得られる機会となりますので是非ご参加ください。
お申込みはこちら :
https://cms.cpriver.jp/seminar/view?seminar_id=891
開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/112121/table/54_1_3f003e0d4f566d7a8f8941b337a6b45f.jpg?v=202510171156 ]
企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」
サービスサイト：https://cpriver.jp/
株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。
企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。
オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」
サービスサイトURL： https://kifuru.jp/
「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。
全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付することができます。
会社概要
企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。
株式会社カルティブ
https://www.cultive.co.jp/
代表取締役：池田 清
設立 ：2014年10月
本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F
事業内容 ：
地域の問題解決支援
経営戦略支援
情報発信支援
事業立案及び運営支援
WEB及びシステム構築
人材教育支援