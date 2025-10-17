新発想の“下地づくり専用シャンプー”「ゾイック ベースメイクシャンプー」10月23日(木) 新発売
商品開発に至った背景と“下地づくり”にかける想い
近年、トリマー（グルーマー）様の技術向上や、ペットサロンにおけるお客様満足度の向上を目的として、メインシャンプーの前に行う「ファーストシャンプー」への注目が高まっています。
その役割としては「皮脂汚れの除去」「作業時間の短縮」「保湿」などが挙げられますが、なかでもサロン現場から最も多く求められていたのが、“余分な皮脂汚れを効果的に落とすこと”でした。
皮脂汚れが残ると、仕上がりの質（スタイル・香りの持続性など）に影響し、メインシャンプーやトリートメントの効果を十分に発揮できません。
しかし従来の製品では「皮脂除去力が高い＝皮膚や被毛への刺激が強い」という課題がありました。
そこで当社は、全国のサロン様へのヒアリングを重ね、皮脂除去力とうるおいの両立を徹底的に追求。
洗浄成分と保湿成分をバランス良く配合することで、皮膚・被毛への配慮を強化しました。
本製品は、単なる「下洗い」ではなく、“ベースメイク”という新しい概念を提案するものです。
トリマーの皆さまの仕上がりをさらに高め、サロンでの体験価値をより豊かにするお手伝いをしてまいります。
特長1:手早く皮脂を除去できる性能
皮脂汚れが皮膚・被毛に付着している状態
ノニオン性界面活性剤＋アミノ酸系アニオン性界面活性剤がしつこい皮脂汚れをスピーディーかつ効果的に洗い落とします
特長2:素早い泡立ち、泡切れ
スピーディに 皮脂汚れを洗い落とす
シャンプーの時間を 短縮します
特長3:保湿成分配合
うるおいを残し メインシャンプーの ベースを整える
皮膚・被毛に うるおいを与えます
商品名
ゾイックベースメイクシャンプー 1,700ml
発売日
2025年10月23日(木)
商品詳細（WEBサイト）
https://www.zoic.jp/post_product/base_make_shampoo(https://www.zoic.jp/post_product/base_make_shampoo/)
株式会社ハートランドについて
会社名 ：株式会社ハートランド
URL ：https://www.zoic.jp/
事業内容：ペット（犬・猫）ケア剤並びにペットフードの卸売・販売、その他、ペットの終生飼養推進活動に努めています。
パーパス：ペットと人とのこころ豊かな社会を実現する
お問い合わせ
■メール
zoic@heartland-1991.co.jp
■Instagram
@zoicheartland
@zoic_cats
プレス担当：永田