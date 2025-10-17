新発想の“下地づくり専用シャンプー”「ゾイック ベースメイクシャンプー」10月23日(木) 新発売

商品開発に至った背景と“下地づくり”にかける想い

株式会社ハートランド

近年、トリマー（グルーマー）様の技術向上や、ペットサロンにおけるお客様満足度の向上を目的として、メインシャンプーの前に行う「ファーストシャンプー」への注目が高まっています。

その役割としては「皮脂汚れの除去」「作業時間の短縮」「保湿」などが挙げられますが、なかでもサロン現場から最も多く求められていたのが、“余分な皮脂汚れを効果的に落とすこと”でした。

皮脂汚れが残ると、仕上がりの質（スタイル・香りの持続性など）に影響し、メインシャンプーやトリートメントの効果を十分に発揮できません。

しかし従来の製品では「皮脂除去力が高い＝皮膚や被毛への刺激が強い」という課題がありました。

そこで当社は、全国のサロン様へのヒアリングを重ね、皮脂除去力とうるおいの両立を徹底的に追求。

洗浄成分と保湿成分をバランス良く配合することで、皮膚・被毛への配慮を強化しました。

本製品は、単なる「下洗い」ではなく、“ベースメイク”という新しい概念を提案するものです。

トリマーの皆さまの仕上がりをさらに高め、サロンでの体験価値をより豊かにするお手伝いをしてまいります。

特長1:手早く皮脂を除去できる性能皮脂汚れが皮膚・被毛に付着している状態

ノニオン性界面活性剤＋アミノ酸系アニオン性界面活性剤がしつこい皮脂汚れをスピーディーかつ効果的に洗い落とします

特長2:素早い泡立ち、泡切れスピーディに 皮脂汚れを洗い落とす

シャンプーの時間を 短縮します

特長3:保湿成分配合うるおいを残し メインシャンプーの ベースを整える

皮膚・被毛に うるおいを与えます

商品名

ゾイックベースメイクシャンプー 1,700ml

発売日

2025年10月23日(木)

商品詳細（WEBサイト）

https://www.zoic.jp/post_product/base_make_shampoo(https://www.zoic.jp/post_product/base_make_shampoo/)

株式会社ハートランドについて

会社名 ：株式会社ハートランド

URL ：https://www.zoic.jp/

事業内容：ペット（犬・猫）ケア剤並びにペットフードの卸売・販売、その他、ペットの終生飼養推進活動に努めています。

パーパス：ペットと人とのこころ豊かな社会を実現する

お問い合わせ

■メール

zoic@heartland-1991.co.jp

■Instagram

@zoicheartland

@zoic_cats

プレス担当：永田