【米国ランニングシューズブランド“BROOKS”】25周年の「Adrenaline GTS」から特別デザイン登場！

アキレス株式会社

米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」は、ロングセラーモデル「Adrenaline GTS（アドレナリンジーティーエス）」の誕生25周年を記念し、特別デザインの限定カラーを公式オンラインショップにて10月22日（水）より発売いたします。

1999年に誕生した「Adrenaline GTS」は、25年間にわたり世界中の数千万人のランナーやウォーカーを支えてきた、BROOKSを代表するスタビリティモデルです。その安定した走り心地と快適なクッション性から、今もなお多くのランナーに選ばれ続けています。

今回発売する25周年記念モデルでは、これまで支えてくださったすべてのランナーへの感謝を込め、シルバーを基調とした特別なデザインに仕上げました。

「Adrenaline GTS 25」には、BROOKS独自のサポート機能「GuideRails」テクノロジーを搭載。足の過度な内・外転を防ぎ、足から膝までの自然な動きをサポートします。さらに、軽量でソフトなクッション素材「DNA LOFT v3」により、長距離でも疲れにくい快適な履き心地を実現。前作より前足部で3mm、かかと部で1mmクッションを増量し、10mmドロップとのバランスで、より快適性を高めました。アッパーには通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用し、踵部のフラットニット構造によって安定感あるフィット性を両立しています。

25年間積み重ねてきた信頼と、これからも走り続ける未来への思いを込めて。

特別なデザインの「Adrenaline GTS 25」で、BROOKSが届ける“安心して走れる心地よさ”を体感してください。

■Adrenaline GTS 25 （アドレナリンGTS25）の特長

１.ソフトでしなやかなクッション

液化窒素ガスを混合して臨界発泡させたミッドソール素材「DNA LOFT v3」を、前作よりも厚く（かかと部で＋1mm、前足部で＋3mm）搭載。軽量性と柔軟性を兼ね備え、足への負担を軽減。長時間のランでも快適な履き心地が続きます。

２.頼れるサポート

独自のサポート機能「GuideRailsテクノロジー」が、足から膝までを安定的にサポート。

自然な動きの中で余分な動きを抑え、理想的かつ安定したランニングフォームを保ちます。

３.信頼のフィット感

アッパーには、通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパー、踵部にはフラットニットを採用し、

快適なフィット感でありながら、足首のホールド力を強化。動きに合わせて足をしっかりサポートします。通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパーと、踵部のフラットニット構造により、快適なフィット感と足首の確かなホールド性を両立。足の動きにしなやかに追従します。

■製品概要

＜Adrenaline GTS について＞

1999年に初代モデル「Adrenaline GTS 1」が登場。“安定感がありつつも、柔軟で反応の良いシューズが欲しい” というランニング専門店からの声をもとに開発。 BROOKSが初めて本格参入したスタビリティカテゴリーの礎を築き、適度なサポート性とグリップ力を両立するフレックスグルーブ（屈曲溝）、前足部の柔軟性、かかとからつま先へのスムーズな体重移動などの革新的技術を取り入れた設計思想は、25年を経た今も変わらず受け継がれています。

■about BROOKS

1914年創業の100年を超える歴史をもつ米国ランニングシューズブランド。

ランニングシューズ界では今でこそ当たり前となったEVA搭載シューズを1975年に開発し、シューズ界の“スタンダード”を確立するなど、数々の革新的技術を搭載したランニングシューズで、ビギナーからトップアスリートまで、数多くのランナーをサポートするとともに今もなお革新性に挑み続ける。

ランニングがライフスタイルとして根付く米国で最も支持されているブランドであり、製造工程におけるブルーサイン認証の取得や昨今の環境問題にも配慮したミッドソールの開発など、サスティナブルな取り組みも高く評価されています。2024年からは“Let’s Run There”のグローバル・ブランド・プラットフォームを展開し、各ランナーの多様な目的と無限の可能性を称賛し、ランニングの力を通じて世界中の人々の豊かさに貢献することを目指しています。

BROOKS HP ：https://www.brooksrunning.co.jp/

BROOKSInstagram：https://www.instagram.com/brooksrunningjp/