【Recboo】ウォンテッドリー株式会社とパートナー契約を締結。スタートアップ企業の採用ブランディングと母集団形成を強化

スタートアップ・ベンチャー企業の採用を支援する「Recboo（リクブー）」を運営する株式会社ノックラーンは、共感でつながる採用プラットフォームを提供するウォンテッドリー株式会社（以下、ウォンテッドリー）とパートナー契約を締結し、スタートアップの採用支援パッケージを強化いたします。

概要

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、中途採用支援サービス「Recboo」において、共感を軸に企業と人を結ぶプラットフォームを展開するウォンテッドリー（本社：東京都港区、代表取締役：仲 暁子）とパートナー契約を締結しました。

両社の強みを掛け合わせることで、スタートアップ企業の成長フェーズを支えるプロフェッショナル人材の採用を、ブランディングとダイレクトアプローチの両面から高精度に支援する体制を整備してまいります。

パートナー契約締結の背景

スタートアップの採用では、事業スピードに即した人材確保に加え、「なぜこの会社で働くのか」を言語化し、候補者の共感を生む発信が不可欠です。

しかしながら、従来型の求人広告やエージェント中心の手法だけでは、CXO候補や専門職人材の母集団形成・動機形成に課題が残り、ミスマッチや採用リードタイムの長期化を招くケースも見受けられます。

ウォンテッドリーでは、究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやすサービスを展開しています。個人向けには気軽に会社訪問ができる「Wantedly」と出会いを記録し活躍を共有する「Wantedly People」を提供しています。

企業のビジョンや価値観を起点に、募集・発信・カジュアル面談を一気通貫で設計できる点に強みがあります。候補者との早期接点づくりやファン化を通じて、採用確度を高める運用が可能です。

一方、Recbooは、スタートアップ特化の採用戦略立案から運用までを伴走し、VCネットワークを活用したリファレンスやハイレイヤー層へのアプローチ実績を蓄積しています。

本契約により、共感起点の採用ブランディングとダイレクトリクルーティング運用を統合し、質・スピード・再現性の高い採用体制を提供いたします。

Wantedlyとの取り組み

RecbooとWantedlyは、スタートアップ企業の成長フェーズにおける「採用ブランディングとスピード」を両立させる仕組みを提供いたします。

従来、採用ブランディングは時間がかかるものとして中長期の投資として考えられることが多いですが、企業側としては早期に採用を進めていきたい現状が多く見受けられます。

RecbooとWantedlyを組み合わせることで、採用ブランディングする企業が競合他社と比べて何が魅力的なのか、人・事業内容・待遇・ビジョンなど複合的な観点で明確にしていきます。

また今後、スタートアップ企業向けの採用イベントや共催セミナー、カジュアル面談を起点とした候補者交流の場を定期的に設け、両社の強みを活かした取り組みを推進してまいります。

両社の連携を通じて、スタートアップ企業がより強固な組織基盤を築き、持続的な成長を実現できるよう、さらなる協働を強化していきます。

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

