【クレジットカード実態調査】クレジットカード利用理由のトップは「ポイント還元」71％ ― 節約ツールとして生活に定着 ―
株式会社CyberOwl（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中啓太、読み：サイバーアウル）が運営するマネ会 by Amebaは全国の男女300名を対象にクレジットカード利用について、インターネット調査を行いました。
今回の調査では、メインで利用するカードを選ぶ基準として最も多かったのは「年会費の有無・安さ」と「ポイント還元率」であることが明らかになりました。
消費者は、日常的に利用するカードを「お得さ」と「コスト負担の少なさ」で選ぶ傾向が強く、さらに「加盟店の多さ・使いやすさ」や「ブランドの信頼性」「特典・優待サービス」なども一定の割合で考慮されています。
●調査サマリー
1.クレジットカードを使う理由は「ポイント還元」71％、「利用できる場所が多い」54％でお得さと利便性が上位
2.メインカード利用目的は「日常生活の支払い」56％、「ネットショッピング」29％で生活インフラとして定着
3.メインカード選択理由は「年会費の安さ」32％、「ポイント還元率」22％が中心、利便性や特典も一定割合で考慮
●調査結果詳細
1. クレジットカードを使う理由
ポイント還元：174人（71%）
利用できる場所が多い：133人（54%）
高額決済に便利：81人（33%）
支払いの後払いが可能：55人（22%）
その他：3人（1%）
利用理由で最も多かったのは「ポイント還元」で、クレジットカードは単なる支払い方法ではなく「節約や家計管理の道具」として定着していることが分かります。
買い物や公共料金の支払いなど普段の生活で使うことで自然とポイントが貯まるため、無理なくお得さを実感できる点が利用を後押ししています。
さらに、ネットショッピングや日常の支払い、高額な決済まで幅広く使えるため、カードは生活の中で欠かせない存在になっている実態が浮かび上がりました。
2. メインカード利用目的
日常生活の支払い：136人（56%）
ネットショッピング：71人（29%）
趣味・娯楽費：22人（9%）
出張・旅行：14人（6%）
その他：2人（1%）
「日常生活の支払い」が半数以上を占めており、クレジットカードは生活に欠かせない決済手段になっていることが分かります。
特に光熱費や通信費といった固定費、スーパーやコンビニでの買い物など日常的な支出に幅広く使われており、現金よりもカードを優先する利用スタイルが主流となっており、利便性とお得さを両立できる点が評価されていると言えます。
加えて、カード払いを選ぶことでポイントが貯まりやすく、節約や家計管理にも役立つという利点があります。
こうした背景から、カードは利便性とお得さを兼ね備えた「生活の基本インフラ」として定着していることが分かりました
3. メインカードを選んだ最大の理由
年会費の有無・安さ：97人（32%）
ポイント還元率：67人（22%）
あてはまるものはないクレジットカードを持っていない：67人（22%）
加盟店の多さ・使いやすさ：21人（7%）
特典・優待サービス：15人（5%）
ステータス性（ブランド・券面デザイン）：12人（4%）
セキュリティ・不正利用補償：9人（3%）
発行スピード：5人（2%）
勧誘：4人（1%）
その他：3人（1%）
最も多かった基準は「年会費の安さ」と「ポイント還元率」で、日常的に使うカードとしてコストとお得さを重視する姿勢が顕著に表れました。
加盟店の多さや特典、ステータス性も一定の割合で選ばれており、カードに付随する付加価値も無視できない存在です。
結果として、多くの消費者は長期的な利用を前提に「安心してお得に使えるか」を基準に選んでいるといえます。
今回の調査から、クレジットカードは単なる決済手段ではなく「生活の基本インフラ」として定着している実態が浮かび上がりました。
利用理由のトップは「ポイント還元」で、普段の支払いがそのまま節約につながる点が支持を集めています。
利用目的では「日常生活の支払い」が半数を超え、固定費や買い物など身近な場面で広く活用されています。
さらに、カードを選ぶ際には「年会費の安さ」と「ポイント還元率」が最も重視されつつも、利便性やブランド力といった付加価値も判断材料となっています。
消費者は「安心してお得に使えるか」を基準に、長期的な視点でカードを選んでいることが明らかになりました。
●調査概要
調査方法：インターネット調査（調査ツール「Freeasy」を利用）
調査対象：全国の300名
調査期間：2025年9月9日
調査主体：株式会社CyberOwl