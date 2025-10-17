不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク DRAFTが代表企業としてPJT推進する「横浜ティンバーワーフ」の開業記念イベントに、スポンサーとして協賛いたします！

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」という。）は、10月17日（金）～ 19日（日）の３日間、DRAFT（本社：東京都港区）が代表企業としてプロジェクト推進および事業を担う「横浜ティンバーワーフ」の開業記念イベント フィルムビューイングに、スポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

◆協賛の背景

「横浜ティンバーワーフ」は、横浜市のみなとみらい21地区最大の緑地である臨港パーク内に誕生する、カフェや野外レクリエーション支援機能を備えた複合施設です。本施設は、DRAFTが代表企業として本プロジェクトの推進および事業を担い、建築設計・デザインを山下泰樹建築デザイン研究所が手掛けています。

当社は、過去に本社ビルの内部デザインをDRAFTに依頼するなど同社との関係は深く、インテリア・建築・都市・プロダクトなど幅広い領域のデザインを手掛けるDRAFTの事業内容と親和性が高いことから、将来的な当社のブランディングや空間デザインに資するパートナーシップ構築に繋がると考え、この度、スポンサーとして協賛することといたしました。

なお、協賛に伴い10月17日（金）～ 19日（日）の３日間、臨港パークで開催される、「横浜ティンバーワーフ」の開業記念イベント フィルムビューイングでは、スポンサーとして大型LEDビジョンにて当社のCMが放映されるほか、大型LEDビジョン・配布用リーフレット・HPにて当社の企業ロゴが掲載されます。

当社は今後も、様々な企業との協業やパートナーシップを構築しながら、デザイン・居住性・社会に求められる新たな価値を備えた、資産価値の高い不動産を開発・提供することにより、夢のある未来を創造し、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

◆横浜ティンバーワーフについて

横浜市のみなとみらい21地区最大の緑地である臨港パーク内に誕生する、カフェや野外レクリエーション支援機能を備えた複合施設です。海沿いに延びる遊歩道や広大な芝生広場が広がるこの憩いの場を基点に、横浜の都心臨海部における来街者の回遊性向上と新たな魅力を創出します。

HP：https://yokohama-timberwharf.com

◆DRAFTについて https://draft.co.jp

インテリア、建築、プロダクト、ブランディングなどあらゆる領域で活動するデザイン会社。ALL HAPPY BY DESIGNの理念のもと、クリエイティブな視点で課題を解決し、デザインを通して社会に貢献することを目指している。

所在地：東京都港区南青山5-6-19 MA5

設立 ：2008年

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp

住みたい街として人気の東京 城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計250棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南3区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数は No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年３月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-２-１ FaithBldg.

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489