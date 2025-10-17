HYS IN ROOM、新アーティスト加入で海外VIP対応を強化

株式会社HYS

株式会社HYS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下泰史）は、高級出張ヘアメイクサービス「HYS IN ROOM」において新たに複数のトップアーティストをチームに迎え入れ、海外VIPゲストへの対応体制をさらに強化しました。インバウンド需要の回復に伴い政財界や外資系企業の要人来日が増える中 、HYS IN ROOMはこれまで以上に多様なお客様のニーズに応え、コンシェルジュの皆様が「このサービスに任せれば間違いない」と安心できるパートナーを目指します。

HYS IN ROOMとは

HYS IN ROOMは、来日する海外VIPや各国大使館関係者、外資系企業の重役、著名人などを対象に、ホテルのスイートルームやご自宅といったプライベート空間でヘアメイクやネイルを提供するプライベートVIP向け美容サービスです 。東京を拠点に活躍する一流のヘアメイクアーティストチームが在籍し、ハリウッドのレッドカーペットや世界有数のファッションショーのバックステージでも実績を積んだプロフェッショナルが、お客様一人ひとりに最高級のおもてなしを提供しています 。日本国内ではこうした多言語対応かつ様々な髪質・肌色・骨格に精通したアーティストは非常に稀有ですが、当チームはまさにその希少なトッププロフェッショナルで構成されています 。今回新たに加わったアーティストも欧米のヘアメイク技術に精通しており、国際的な現場で培った経験とセンスを持つ強力なメンバーです。これにより従来以上に英語対応をはじめとする多言語コミュニケーションや欧米人の髪質・骨格への対応力が向上し、グローバルなゲストにも一層ご満足いただけるサービス提供が可能となりました。

VIPゲスト対応のお悩みはありませんか？

ホテルや企業で海外VIPのお世話をするコンシェルジュ・秘書の皆様、次のような課題に心当たりはないでしょうか？

VIPゲストから「客室でヘアメイクをしてほしい」とリクエストされても、自社では対応できない…

欧米人特有の髪質や骨格への対応が難しく、仕上がりに満足してもらえるか不安…

フライト遅延や急な予定変更によるヘアメイク依頼に手配が間に合わない…

国際会議や結婚式など複数名を同時に仕上げたいが、自前のスタッフだけでは足りない…

要人ゲストから「プライバシーは守られるのか？」と懸念されるが、万全と言い切れない…

増加する海外VIPからの要望に応えるには、「移動不要」「守秘徹底」「急な依頼にも対応」といった条件を満たす安心して任せられる美容パートナーが求められています 。HYS IN ROOMなら、こうしたお悩みをすべて解決できます。

HYS IN ROOMならお悩み解決！ ～5つのソリューション～

・客室対応： お客様の客室へアーティストが直接伺い、その場で施術を行います。ゲストに移動のご負担をかけず、プライベート空間で安心してサービスを受けていただけます。周囲の目を気にせずリラックスでき、プライバシーは厳守されます。

・国際対応： 欧米人の髪質・肌色・骨格への豊富な施術経験を持つアーティストが多数在籍しています。日本語・英語はもちろん、中国語・ロシア語など多言語での対応可能なアーティストもおり、海外ゲストとも円滑にコミュニケーションを図ります 。言語や文化の壁を感じさせないきめ細かな対応で、世界中のVIPから高い評価を得ています。

・柔軟対応： 早朝・夜間のご依頼や、急なスケジュール変更にも対応できる体制を整えています。フライトの遅れによる開始時間の変更や、急な追加リクエストにも柔軟に対処し、「必要な時に来てくれる」安心感を提供します。

・イベント対応： ファッションショーや国際会議など大規模イベントで培われたネットワークを活かし、多数のアーティストがスタンバイ可能です。一度に複数名のヘアメイクを担当する場合でもクオリティを落とさずスムーズに進行できるため、結婚式やレセプション等での一括施術も安心してお任せいただけます。

・守秘義務： サービスは完全非公開・完全予約制で実施し、スタッフには厳格な守秘義務を課しています。施術内容やゲスト情報が外部に漏れることは決してありません。必要に応じてNDA（秘密保持契約）**の締結にも対応いたします。外交官や著名人からの信頼も厚く、「このホテルなら安心だ」と感じていただける万全のセキュリティ体制です。

提供サービス内容

HYS IN ROOMでは、プロのヘアメイクチームがお客様のご要望に合わせて幅広いメニューを提供します。滞在先にいながらサロンと同等以上の仕上がりを実現し、大切なシーン前の身だしなみを整えます。

ヘアスタイリング： ブロー、アップスタイルなどご希望のヘアセット

メイクアップ： ナチュラルな仕上がりから撮影・登壇対応の本格メイクまで

カット： ご要望に応じてカットも対応（事前相談制）

ネイル： シンプルなネイルケアからジェルネイルまで対応

増える海外ゲストと利用シーン

昨今、都内のラグジュアリーホテルとの提携強化や企業からのVIP対応依頼の増加により、海外からのお客様のHYS IN ROOMご利用が大幅に伸びております。例えば、日本で行われる結婚式に出席するため海外からお越しになったゲストへのヘアメイク、企業様が招いた海外VIPの方の身だしなみサポート、大事な国際会議やパーティー直前のヘアメイク依頼など、様々なシーンで当サービスをご利用いただくケースが増えています 。実際にHYS IN ROOMは、都内の高級ホテルや大使館でのイベントに参加される要人のお支度を任されるほか、外資系企業役員の会議前や各国首脳クラスの来日イベントでもご指名いただく機会が多くなっています。とりわけ昨今はウェディング需要やVIPのメディア対応なども活発化しており、「滞在先で最高の美容サービスを受けたい」という世界基準のニーズに応える存在として、その役割が一層重要になっています 。

HYS IN ROOMのアーティスト陣は、オスカー授賞式や各国のレッドカーペットイベント、国際的ハイブランドのショーなど世界の第一線でVIPのヘアメイクを数多く手がけてきた経験を持ち 、その高度な技術と信頼性は国内外のVIPから厚い支持を得ています。国内でも既に複数の五つ星ホテルや大使館、公的機関にサービス提供実績があり、各国の首脳級ゲストや著名人から「世界レベルのおもてなし」と評価されています。今回の新体制によって、より多くのホテル・企業様に「安心して任せられる美容パートナー」として寄り添い、どんな要人のお客様でもご満足いただける世界基準のサービスを提供してまいります。

ホテル・企業様にとっての導入メリット

HYS IN ROOMを導入いただくことで、宿泊施設や招致側企業にとっても様々なメリットがあります：

顧客満足度向上： 「このホテルなら希望通りの対応をしてくれる」という安心感が口コミや評判となり、VIPゲストのリピート利用や新規顧客の獲得につながります。要人のお客様からも高評価を頂くことで、ホスピタリティ全体の満足度向上に直結します。

ブランドイメージ強化： 要望のハードルが高いVIPのニーズにも応えられるホテル・企業として差別化できます。世界基準のおもてなしを提供できる体制は、自社ブランドの価値を高め、他社との差別化ポイントとなります。

業務効率化： 外部の美容手配をHYS IN ROOMに一括アウトソーシングすることで、コンシェルジュや秘書の負担が軽減されます。煩雑な調整業務が減り、本来の業務に集中できる上、プロフェッショナルに任せる安心感で社内調整も円滑になります。

このようにHYS IN ROOMは、ゲスト満足度とホスト側の業務効率・収益性の双方を高めるウィンウィンのサービスです。実際にご利用いただいたホテルや企業のご担当者様からも「VIP対応の強い味方になっている」「お客様に大変喜ばれた」というお声を多数頂戴しております。大切なお客様を最高のコンディションでお迎えするために、ぜひ当サービスの導入をご検討ください。

お問い合わせ・取材依頼

サービスの詳細や導入に関するご質問・ご相談は、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

HYS IN ROOM（株式会社HYS）

担当：山下 泰史 (Hiroshi Yamashita)

E-mail: info@hysinroom.com