Les Petits Basicsの遊び心ある別注スウェット
フランス発のブランド、Les Petits Basics（ル プチ ベーシックス）。「誰もがワードローブのベーシックアイテムをアップグレードする必要がある」という思いのもと、2018年にMaegan Rocca（メーガン・ロッカ）により設立されました。カットソーが人気でグラフィックがかわいいLes Petits Basicsと今回企画したのは、特別に選んだ「croissant（クロワッサン）」のロゴが並ぶスウェット。
フランスらしい遊び心とインスピレーションに、環境に優しい服作りを目指したサステナブルな素材を使用して生産された、フランスの匠の技がミックスされたスウェット。カジュアルだけど、子供っぽくならないよう、カラーはネイビーとピンクがかったブラウンの2色をチョイス。遊び心がありながら、日常に溶け込むスタンダードなアイテムをぜひお楽しみください。
別注SWEAT
品番：UWA6-ART6101
価格：\19,800 (税込)
カラー：F NAVY / COFFEE
サイズ：XS
【発売日】
2025年10月中旬順次発売開始
※ 詳しくはURBAN RESEARCH公式Instagram(https://www.instagram.com/urban_research/)をご覧ください
【取り扱い店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.204548944.1949019026.1760516455-255974843.1759305057)
※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。