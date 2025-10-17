GENEROSITYが2年連続で世界的なWEBアワード『CSS Design Award』『Awwwards』『CSS Winner Award』において複数の部門賞を受賞
株式会社GENEROSITY（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西垣 雄太）は、自社のコーポレートサイトのリニューアルにおいて、『CSS Design Award』にて審査員と一般投票から高い評価を受けたことにより、「Best UI Design」「Best UX Design」「Best Innovation」のトリプル受賞および特別賞「Special Kudos」を受賞したことをお知らせいたします。
また、『CSS Winner Award』では「Site Of The Day」を受賞し、『Awwwards』では「Site Of The Day」にノミネートされ「honorable mention」を受賞しました。
『CSS Design Award』『Awwwards』『CSS Winner Award』において賞を獲得するのは、昨年に続き2年連続です。
受賞内容
GENEROSITYは、創業10周年を機に自社のコーポレートサイトをリニューアルいたしました。
＜受賞作品＞
https://generosity.co.jp/
・Web Design／Art Direction／Development：GENEROSITY
この度『CSS Design Award』『Awwwards』『CSS Winner Award』にて複数の賞を獲得した当社コーポレートサイトは、デザインから開発までの全ての制作作業を自社で行っています。昨年度も、制作支援を行ったWEBサイトが同アワードにおいて複数の賞をいただきましたが、当社の持つ高いデザイン力と優れた開発能力を駆使し、今後はWEBサイトのデザイン・開発事業も積極的に展開してまいります。
GENEROSITYでは、これまで3000件以上の企業やブランド様のプロモーションに携わった実績と、最先端のテクノロジーに高いデザイン力を駆使し、今後も時代のニーズに合わせた最適なサービスを展開してまいります。
■ 株式会社GENEROSITY（ジェネロシティ）について https://generosity.co.jp/
GENEROSITYは「TREASURE EVERY MOMENT」をビジョンに掲げ、リアルとバーチャルの境界を越えて体験を設計することで、人とブランドのあいだに誰も見たことのない体験を生み出すブランドエクスペリエンススタジオです。
所在地：東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 1F
代表者：代表取締役 CEO 西垣 雄太
設立：2015年5月15日
事業内容：O2Oマーケティングソリューション、インフルエンサーマーケティング、メディア事業、
デジタルアド事業