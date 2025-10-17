スーパーホテル、宿泊に伴うCO2排出を実質ゼロにする「CO2実質ゼロ泊」で「第3回サステナブル★セレクションEXPO 2025 in東京」に初出展

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外177店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、2025年10月2日（木）～ 10月4日（土）に東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）で開催された「第3回サステナブル★セレクションEXPO 2025 in東京」(https://www.alterna.co.jp/sustainable_selection/expo/)にて、年間700万人超のお客様の宿泊に伴うCO2排出をカーボン・オフセットする「CO２実質ゼロ泊」の取り組みに関するブースを初めて出展しました。

また当社は「CO2実質ゼロ泊」で「サステナブル★セレクション2025」三つ星を獲得し、10月3日(金)に開かれた「二つ星・三つ星表彰式」にも参加しました。

■ 「サステナブル★セレクション EXPO」について

「サステナブル★セレクション」に選定された製品・サービスを中心に、環境や社会に配慮された商品を、生活者やビジネス関係者の皆様に実際にご覧いただき、相互のコミュニケーションを図る展示・販売・商談会が「サステナブル★セレクションEXPO」で、今回で3回目の開催となります。

期間中、スーパーホテルは「CO2実質ゼロ泊～お客様と共に取り組む脱炭素アクション～」と題して、年間700万人以上のお客様の宿泊時に発生するCO2を再生可能エネルギー活用やカーボン・オフセットで実質ゼロにする取組「CO2実質ゼロ泊」に関するブースを出展。お客様と共に脱炭素社会を目指す独自の取り組みについてご紹介しました。

また当社は10月3日(金)に開かれた「サステナブル★セレクション2025三つ星選考会／二つ星・三つ星表彰式」にも参加しました。

三つ星選考会では三つ星選考委員の方々に対して「CO2実質ゼロ泊」について改めてプレゼンテーションを行い、「CO2実質ゼロ泊」の概要とこれまでに13万トンのCO2 排出量削減を実現したことによる社会的インパクト、さらにこの施策を業界に先駆けて実施したスーパーホテルのサステナブル経営の姿勢についてなどをご説明しました。

選考を経て、「CO2実質ゼロ泊」の社会的インパクトの大きさや持続可能性が特に認められ、「サステナブル★セレクション2025」三つ星に選定されました。

【「サステナブル★セレクション2025」三つ星選考委員の評価コメント】

「水俣の公害問題を出発点に、地域と共に環境活動に取り組まれている点が大変印象的です。水俣には、森から海へとつながる水系全体を視野に入れ、環境と文化づくりに骨太に取り組んできた地元の方々がいます。その精神を受け継ぐ貴社には、三つ星をゴールとせず、さらなる高みを目指していただきたいと思います。「CO2実質ゼロ」は素晴らしい成果ですが、水や森林など他の社会課題にも積極的に取り組まれることを期待します。水循環技術や木造建築の先進事例をもつ団体と連携し、地域の水・森林環境の向上につながれば、世界を代表するグリーンホテルとなるでしょう。心よりエールを送ります。」

ZEN大学知能情報社会学部教授・NPO法人ELP (Earth Literacy Program)代表

竹村眞一

【「第3回サステナブル★セレクションEXPO 2025 in東京」開催概要】

・会期：2025年10月2日（木）3日（金）４日（土）／3日間開催 10:00～17:00

※10月3日（金）10:30～15:00 サステナブル★セレクション2025三つ星選考会／二つ星・三つ星表彰式 他

・場所：東京都立産業貿易センター浜松町館

・後援：環境省、消費者庁 協賛：西武信用金庫

・主催：一般社団法人サステナ経営協会

・共催：株式会社オルタナ、一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン

＊第3回サステナブル★セレクション2025 in東京の詳細はこちら(https://www.alterna.co.jp/sustainable_selection/expo/)

■スーパーホテルの持続可能な社会づくりへの取り組み

スーパーホテルは、まだ世の中の関心が薄かった2001年から環境活動を展開し、客室・設備・サービスのあらゆる面で地球環境への負荷低減と持続可能な社会の実現を目指しています。客室内での節電・節水の呼びかけに加え、宿泊するだけで環境貢献ができる取り組みを実施しております。

こうした多様な施策が評価され、業界で唯一環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されました。

■累計13万トンのCO2を削減！「CO２実質ゼロ泊」について

「サステナブル★セレクション2025」三つ星を獲得した「CO2実質ゼロ泊」は、2025年1月から全店で導入されており、全宿泊に伴うCO2排出をカーボン・オフセットする取り組みで、国内大規模チェーンホテルでは初めての試みです。スーパーホテルでは、2010 年より公式サイトおよびPremier店舗を対象として宿泊時に発生するCO2を100%カーボン・オフセットするECO泊を実施しておりましたが、その対象範囲を全宿泊に拡大いたしました。宿泊時に使用する電力はCO2フリー電力・非化石証書を利用しグリーン電力化している他、水道・ガスの使用で発生するCO2は100%カーボン・オフセットに取り組んでいます。

「CO2実質ゼロ泊」は、累計13万トンのCO2 排出量削減を実現しております。

スーパーホテルでは、20年以上前から持続可能な社会の実現を目指し、サステナブルな経営に取り組んできたからこそ、全店舗での導入および排出量削減が実現できております。

今後も、宿泊者にとって快適で過ごしやすく、地球に優しい持続可能な店舗作りを目指します。

■ 「サステナブル★セレクション」とは

「サステナブル★セレクション」は、株式会社オルタナと一般社団法人サステナ経営協会の共催で、サステナブル（持続可能）な理念と手法で開発された製品・サービスを選定し、推奨する仕組みです。「サステナブル★セレクション」の存在意義は、「全国のサステナブルな製品・サービスを支援し、社会やマーケットでの存在感を高めること」です。二つ星は製品・サービスそのものの持続可能性を評価することに加え、取り扱う企業・組織がサステナブル経営に取り組んでいることを表し、三つ星は、その中から特に大きな社会的インパクトを生み出していることを表します。

サステナブル★セレクション選定一覧：https://sustainableselection-list.com/

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内176店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGｓREPORT 2024：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2024/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネッ トワーク（2016年）

「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）