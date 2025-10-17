【資金調達・ファン獲得と海外販路拡大を連携】ミュージックセキュリティーズ株式会社とパートナー契約を締結 事業成長を目指す企業の”資金調達と海外進出”を支援
ミュージックセキュリティーズとスリーアールがパートナー契約
■提携の概要
スリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村陽一、以下「スリーアール」）は、事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」を運営するミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝、以下「ミュージックセキュリティーズ」）と、事業成長を目指す企業を相互に支援するパートナー契約を締結しました。
本提携により、スリーアールのクライアント企業はミュージックセキュリティーズの「セキュリテ」を活用し、資金調達とファン獲得を同時に実現。ブランド認知の向上や新規顧客開拓を促進します。
また、ミュージックセキュリティーズのクライアント企業はスリーアールの海外販売ネットワークや越境EC支援を通じて、世界市場での販路拡大やブランド発信の機会を得ることが可能となります。
「資金調達 × ファン形成 × 海外販路開拓」が実現
■提携の背景
中小企業を中心に、販路拡大や資金調達の手段を多様化したいというニーズが高まる中、スリーアールは「日本のものづくりを世界へ」という理念のもと、国内メーカーやブランドの海外展開を支援してきました。
一方、ミュージックセキュリティーズが提供する「セキュリテ」は、単なる資金調達にとどまらず、投資を通じて企業のファンを育てる仕組みとして、多くの地域企業やブランドの成長を後押ししています。
今回の提携により、「資金調達 × ファン形成 × 海外販路開拓」という三位一体の支援スキームが実現。
これまで国内中心だった中小企業の成長を、グローバル視点から包括的に支援する体制を整えました。
両社は今後、資金調達から海外展開まで一気通貫でサポートできる新たなスキームを構築し、国内企業のグローバル展開を後押ししてまいります。
■ミュージックセキュリティーズ株式会社について
事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」を運営。
企業や地域の持続的な成長を応援する仕組みとして、投資を通じたファン形成や新たな資金循環を生み出している。
会社名：ミュージックセキュリティーズ株式会社
（URL：https://www.securite.jp/）
本社所在地：東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル1階
代表者：中園 浩輝
設立：2001年11月26日（創業2000年12月）
事業内容：
【セキュリテ事業】事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の運営業務
ファンド組成業務
ファンド販売業務
【アライアンス事業】 金融機関との合弁会社の設立とマネジメント等
■スリーアールグループについて
スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。
国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。
主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。
また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。
スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。
会社名：スリーアール株式会社
（URL：https://3rrr-hd.jp）
本社所在地：福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階
代表者：今村 陽一
設立：2001年5月24日
事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造及び小売・卸売事業
日本製プロダクトの輸出販売事業（園芸用品・食品などの海外展開）
WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業
再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業
シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等）
eスポーツ・エンタメ事業（プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等）
グループ会社：スリーアールソリューション株式会社
スリーアールソフトウェア株式会社
スリーアールエナジー株式会社
株式会社SACDOTNET
スリーアールインベストメント株式会社