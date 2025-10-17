愛されるゲームタイトルを作るcolyが登壇！感覚頼りのマーケ戦略をデータで語れる戦略に変えた市場調査活用術を公開！11/13ウェビナー開催

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）は、マーケティング担当者を対象に「感覚頼りのマーケ戦略に終止符を打つ！施策を進化させる市場調査活用術」と題したウェビナーを2025年11月13日（木）に開催します。




本ウェビナーでは、『スタンドマイヒーローズ』『魔法使いの約束』など複数の人気タイトルを展開するcolyが、これまで感覚や経験に基づいて進めていたマーケティング戦略を客観的な市場調査データを用いて改善した事例をご紹介します。



その中でも特に、調査で明らかになった課題に対し、具体的なマーケティング施策へと落とし込んだ活用法を実例を交えてお話しいただきます。



データに基づいたマーケティング戦略を担う方や、データを用いて意思決定の精度を高めたい方に有益なヒントをお届けしますので、是非ご参加ください。



■こんな方におすすめ

- ゲームやエンタメ関連の事業者様
- マーケティング施策の効果を可視化し、次の打ち手に繋げたい方


■概要

名称　　　：感覚頼りのマーケ戦略に終止符を打つ！施策を進化させる市場調査活用術


お申込　　：こちら(https://skyfall.co.jp/research/topics/report-014/#report-014/document-request/)よりご登録ください


開催日時　：2025年11月13日（木）13:00～14:00


参加形式　：オンライン ※パソコン、タブレット、スマートフォンから視聴可能


費用　　　：無料（事前申込制）


　　　　　　※競合他社様のお申込みについてはお断りさせていただく場合がございます


主催　　　：株式会社Skyfall



■登壇者プロフィール

小川善史（株式会社coly IP事業本部 マーケティング部 部長）

株式会社ドワンゴに新卒入社。以降、株式会社DONUTS、ココネ株式会社でエンタメ・ゲーム領域のマーケティングに従事。



2023年11月、株式会社colyに入社。現在はマーケティング部長として、インハウス中心で同社運営タイトルのマーケティング全般を統括している。





𥔎野 誠司（LINEヤフー株式会社 顧客分析CBU リサーチプラットフォームユニット リサーチ営業企画ディビジョン）

LINE株式会社（現・LINEヤフー株式会社）に入社。


入社後、マーケティングリサーチサービス「LINEリサーチ」の営業企画部門を担当。



現在は、LINEリサーチの拡販、パートナー社との連携業務に従事。






何 勇君（株式会社Skyfall リサーチ本部 エキスパート）

中国貴州省出身。高校卒業後に来日し、同志社大学・千葉大学を卒業。卒業後はマーケティングリサーチ会社2社を経て、2022年3月に結果の代表性を重視したリサーチ会社DataLab株式会社を共同創立。



2024年4月よりM&Aを通じて株式会社Skyfallに参画し、現在は、豊富なリサーチ経験を活かし、クライアントとの関係構築や新しい調査手法の開発に取り組んでいる。





竹島 優樹（株式会社Skyfall リサーチ本部）

大学卒業後、ITベンチャー企業での経験を経て、2024年2月に株式会社Skyfallへ入社。


現在はリサーチコンサルタントとして、特にLINEリサーチを活用した若年層向け調査の企画・提案を担当し、企業のマーケティング戦略立案を支援している。






■株式会社colyについて






本社所在地　　　　：〒108-0073　東京都港区三田1-4-1　住友不動産麻布十番ビル3F


代表者　　　　　　：代表取締役社長　中島杏奈


設立　　　　　　　：2014年2月3日


事業内容　　　　　：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営／MD（マーチャンダイジング）


コーポレートサイト：https://colyinc.com/



■LINEヤフー株式会社について






本社所在地　　　　：〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー


代表者　　　　　　：代表取締役社長 CEO　出澤　剛


設立　　　　　　　：1996年1月31日


事業内容　　　　　：インターネット広告事業、イーコマース事業及び会員サービス事業などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など


コーポレートサイト：https://www.lycorp.co.jp/ja/




■Skyfallについて






Skyfallは「いいモノが広がっている世の中を創造する」と掲げ、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を運営しております。



さらに、本格派オンラインポーカーゲームである『ポーカーチェイス』、好きなゲームを遊ぶだけでポイ活できるアプリ『ポケットプレイ』などの運営を行っております。



企業名　　　：株式会社Skyfall


代表者　　　：代表取締役社長 長谷川 智一


所在地　　　：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階


　　　　　　　（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階


事業内容　　：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業


設立　　　　：2017年10月


従業員数　　：200名（2025年6月末）


資本金　　　：7,939万3,750円


ホームページ：https://skyfall.co.jp/