【令和７年度】「Fukuoka Global Launchpad Program」参加企業等の募集を開始しました！
福岡市は、10月15日から「Fukuoka Global Launchpad Program」参加企業等の募集を開始しました。
Fukuoka Global Launchpad Programは、米国市場への事業展開を目指すスタートアップ企業や創業予定者（以下、「スタートアップ企業等」）を対象に、現地商談やネットワーキング構築などの支援を行い、販路開拓や事業連携、海外投資家からの資金調達等を目指すプログラムです。
米国に拠点を置くアクセラレーターが、スタートアップ企業等のニーズに応じて、海外投資家や共同研究先、現地事業パートナー候補等のリストアップの作成を支援するとともに、現地商談に向けた営業戦略の策定、現地渡航時の商談やイベントへの参加を通じたネットワーキング構築などの伴走支援を実施します。
ぜひご応募をご検討ください。
【主な支援内容】
フェーズ１：米国における事業開発、パートナーシップの築き方、ピッチ方法などに関する
トレーニングなど
フェーズ２：商談（資金調達、共同研究、事業連携など）先企業のリストアップと事業・営業戦略の
策定支援など
フェーズ３：米国現地における商談やイベント参加によるネットワーキング構築等の伴走支援など
※1/12～1/14にサンフランシスコで開催されるJP Morgan Biotech Showcase
（https://informaconnect.com/biotech-showcase/）への参加を予定
【スケジュール】
（１）募集開始 令和７年10月15日（水）
（２）質問書締切 令和７年10月23日（木）12時
（３）参加申込締切 令和７年11月４日（火）12時
（４）書面審査 令和７年11月上旬（予定）
（５）採択決定及び通知 令和７年11月中旬（予定）
【Fukuoka Global Launchpad Program 福岡市HP】
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/sangakurenkei/business/globallaunchpadprogram_kigyobosyu_2025.html
■お問合せ
福岡市 経済観光文化局 創業推進部 創業・大学連携課
TEL：092-711-4030
MAIL：sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp