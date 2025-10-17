TikTok広告賞グランプリ記念！ワンメディアの極秘ノウハウを2時間に超凝縮したウェビナー「TikTok広告の正解、盗み聞き」開催

ワンメディア株式会社

ワンメディア株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：明石ガクト、以下「ワンメディア」）は、「TikTok Ad Awards 2025 Japan」のグランプリ受賞・全部門ノミネートを記念し、ショート動画マーケティングのあらゆる知見とノウハウを凝縮したウェビナー「TikTok広告の正解、盗み聞き」を、10月31日（金）に開催します。

本ウェビナーでは、TikTokと密接に関係するバズ・売れ・コラボ・これからの4要素に対して、ワンメディアが辿り着いた“正解”を徹底解説。ブランドがTikTokで成果を出すための具体的な戦略をお届けます。

ウェビナーお申し込みはこちら（無料） :https://www.onemedia.jp/seminar/tiktok_ad_bootcamp

SNSがブランドコミュニケーションの中心に位置づけられる今、TikTokをはじめとするショート動画をどのように活用すればブランドが成果を出せるのか、多くの広告主・代理店・マーケターが直面する“永遠の問い”でもあります。

ワンメディアは、創業当初から「メディアを通してムーブメントを起こす」を掲げ、YouTube、Instagram、そしてTikTokと、変化し続けるプラットフォームの潮流に合わせて、企業やブランドのストーリーを発信してきました。特にTikTok領域においては、ショッピング動画、ブランド広告、キャンペーン設計など多様なプロジェクトを支援し、“成果を生むショート動画”のノウハウを蓄積しています。

そしてこのたび、先日発表された「TikTok Ad Awards 2025 Japan」でのグランプリ受賞および全部門ノミネートを記念し、そのノウハウと知見を“禁断の教科書”として共有するウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは、「TikTokバズの正解」「TikTok売れの正解」「TikTokクリエイターコラボの正解」「TikTokの“これから”の正解」という4つのテーマを通じて、ワンメディアが培ってきたTikTokマーケティングの実践知、そして導き出した答えをお届けします。

開催概要

当日のセッション内容

- 名称：TikTok広告の正解、盗み聞き- 日時：2025年10月31日（金） 18:00～20:00（予定）- 形式：Zoom（無料）- お申し込み：https://www.onemedia.jp/seminar/tiktok_ad_bootcampTikTokバズの正解

バズの前提/アルゴリズム・レコメンド設計/フォロワー数に依存しない拡散構造/再生数とコメントの重要性/再現性あるバズのつくり方

TikTok売れの正解

事例から考える“売れる動画”の方程式/“売れてる”は演出ではなく文脈で/再生数＜“滞在と共感”/バズから購買へ。ショート動画×コマースの行方/“推される”ブランドの条件

TikTokクリエイターコラボの正解

“起用”ではなく“共創”/ブランドの文脈とTikTokクリエイターのリアリティをどう交差させるか/信頼されるコラボのつくり方/＃PRでも受け入れられる！TikTokクリエイターコラボが自然に刺さる理由

TikTokの“これから”の正解

UGCがブランドを拡張する/動画1本勝負じゃない/みんな対話を求めてる/今やらなきゃ、まずい

スピーカー プロフィール（五十音順）

近藤 望美

ワンメディア株式会社 チーフプランナー / Creative Director

映像制作会社でプロダクションマネージャーとしてTVCM制作を4年間経験後、2019年にワンメディアへ入社。プロデューサーを経てプランナーに転向し、現在はチーフプランナーとして企画・プランニングをリードしている。TikTok Ad Awards 2025 Japan グランプリをはじめ、YouTube Works Awards 2025「Best Shorts Ads 部門」ファイナリスト、TikTok for Business Japan Awards 2024「Best TikTok Creator Collaboration 部門」「Best UGC Driver 部門」など多数の受賞歴を持つ。狙ったターゲットに“的確に好かれる”広告を生み出す企画力と、アイデアを確実に形にする実装力に定評がある。

きなこっこ🐔

動画クリエイター（ワンメディア所属）

愛媛県在住で2児のシングルマザー。リアル過ぎる “育児あるある” や自身の“推し活” 関連の発信により、20～30代のコミュニティから絶大な支持を得ている動画クリエイター。YouTube チャンネルは1年11ヶ月でチャンネル登録者30万人に伸長。

これまで100件以上の企業案件にも携わる。

2025年9月にはファッションセンターしまむらとの初コラボによるアパレル商品を販売し、販売開始3分で完売したアイテムも。

SNS総フォロワー数 約80万人。

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@kinakokkonew/

・YouTube ：https://www.youtube.com/@kinakokkonew

・Instagram ：https://www.instagram.com/kinakokkonew

余頃 沙貴

ワンメディア株式会社 取締役COO

東京大学卒業後、LINE株式会社でブランドマーケティング支援に従事。2021年にワンメディアに参画し、ショート動画スタジオ事業を立ち上げる。2022年に取締役、2024年よりCOOに就任。TikTok for Business Japan Awards 2024「Best UGC Driver部門」受賞、YouTube Works Awards Japan 2024「Creative Effectiveness部門」「Force for Good部門」ファイナリスト。SNS・ショート動画領域におけるクリエイティブ戦略を専門とする。

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア『BRANDED SHORTS 2025』審査員。

＜ワンメディア株式会社について＞

ワンメディアは、クリエイターエコノミーの拡大をミッションに、SNSで活躍するクリエイターとコラボレーションし、幅広いジャンルの企業様のTikTokやYouTubeをはじめとしたSNSコミュニケーション施策をプロデュース。合計70社以上の国内大手ブランドとともに、“ショート動画” 領域において再生数10億回、エンゲージメント数1,200万件を超える実績を成し遂げています（2024年6月時点）。2023年から3年連続でTikTok広告賞を受賞。2025年にはグランプリ受賞に加え、全5部門において合計6作品がノミネートされました。

またワンメディアは創業を10周年を迎えた節目として、2024年11月1日を『新しいメディアを考える日』として記念日に制定し、『NEW MEDIA DAY 2024(https://www.onemedia.jp/column/newmediaday_pr_202410)』を開催。以降、年に１回、ショート動画やメディアに関する知見を共有する大型イベントを開催しており、２年目となる2025年にはTikTok広告賞グランプリを記念したウェビナー「TikTok広告の正解、盗み聞き」実施。

本社所在地 ： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目19-9 広尾ONビル7F

代表取締役 CEO ： 明石ガクト

公式サイト ： https://www.onemedia.jp

お問い合わせはこちらから：https://www.onemedia.jp/contact