シナモンロール専門店「シナボン」が奈良で出張販売を開催。新商品の「ほうじ茶ミニチョコボン」と人気の「キャラメルピーカンボン」を販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、奈良・近鉄百貨店 奈良店でシナモンロール専門店「シナボン」の出張販売を開催します。

「シナボン」は、東京都の六本木や二子玉川、大阪府の梅田や難波、福岡県の天神や博多など、各エリアで展開しているシナモンロール専門店です。

今回の奈良出張販売では、定番の「シナボンクラシック」「ミニボンクラシック」に加え、新商品の「ほうじ茶ミニチョコボン」や人気の「キャラメルピーカンボン」をご用意しております。

また、人気のシナボングッズや、「シナボン」と相性が抜群の「シアトルズベストコーヒー」のドリップバッグコーヒーなど、豊富に取り揃えております。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。





■ 出張販売の概要開催期間：2025年10月22日(水)～10月28日(火)

販売場所：奈良・近鉄百貨店 奈良店 地階 デリシャスステージ

営業時間：午前10時～午後7時 (※売切次第終了/※最終日は午後6時まで)

※状況により変更になる場合がございます。

近鉄百貨店 奈良店の営業時間に準じます。

（近鉄百貨店 奈良店 URL：https://www.d-kintetsu.co.jp/store/nara/）

■販売内容

・シナボンクラシック(4個入り)

・ミニボンクラシック(6個入り)

・キャラメルピーカンボン(2個入り)

・ほうじ茶ミニチョコボン(3個入り)

・お得なファミリーパック

・シアトルズベストコーヒーのドリップバッグ

・シナボン波佐見焼マグカップ

・シナボン波佐見焼プレート

・シアトルズベストコーヒーの有田焼マグカップ

※すべての商品はお持ち帰り専用となります

※シナモンロール単品の販売は行っておりません



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



■ WEB・SNS

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・Instagram: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/