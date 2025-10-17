マウザー、Analog Devicesと共同で電源管理ソリューションに関するeBookを公開

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Analog Devices(https://www.mouser.jp/manufacturer/analog-devices/)（本社：米国マサチューセッツ州ノーウッド）と共同で、eBookを発表しました。本eBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/analog-devices-power-management-efficiently-powering-processors-fpgas-and-microcontrollers)では、最新のデジタル機器向けに効果的な電源管理ソリューションを設計する際の課題を解説しています。

マイクロ・コントローラ、プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）によって制御されるデジタル処理を必要とする製品が増えたことから、電源設計も多様で高性能なアプリケーションを効率的かつ安全にサポートできるよう進化する必要があります。



最新eBook「Power Management: Efficiently Powering Processors, FPGAs, and Microcontrollers(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/analog-devices-power-management-efficiently-powering-processors-fpgas-and-microcontrollers)」では、Analog Devicesおよびその他テクノロジー企業のエンジニアが、電圧レールやケーブルの増加、革新的なバッテリーソリューション、さらにはエネルギーハーベスティングなどを通じて、高密度電源管理のニーズにどのように対応しているかについての見解を提供しています。Analog Devicesはこれらの目標を実現するための包括的なソリューションポートフォリオを提供しており、その多くが本eBookで紹介されています。

LT8627SP同期整流式降圧レギュレータ(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-lt8627sp-regulators/)は、Analog DevicesのSilent Switcher(R) 3テクノロジーを搭載しており、超低ノイズ設計、超低EMI（電磁干渉）放射、高利得エラーアンプによる超高速過渡応答を実現しています。16アンペアの電流定格により、高電流でノイズに敏感なアプリケーションにおけるマルチフェーズバック構成に最適です。Silent Switcher 3テクノロジーの革新的なアーキテクチャは、わずか15nsのオンタイムを可能にし、LT8627SPが簡単に1 MHz以上のスイッチング周波数で動作できるようにしています。これにより、リップル、サイズ、ノイズ、帯域幅の面で大きな利点が得られます。

MAX16165/MAX16166 4チャンネルシーケンサと監視装置(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/maxim-max16165-max16166-sequencer-supervisor/)は、最大5つの電圧を監視し、最大4つの電圧をシーケンス制御できます。これらのデバイスは、各電源が投入される際に調整可能な遅延を設定でき、各電源電圧を監視します。出力オプションとして、オープンドレイン出力（MAX16165）とプッシュプル出力（MAX16166）が用意されています。さらに、デイジーチェーン接続に対応しており、システム内の複数の電圧を柔軟に制御できます。



LT3074ドロップアウト・リニアレギュレータ(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-lt3074-linear-regulators/)は、低電圧・低ノイズ・超高速過渡応答を特長とし、PMBusシリアルインタフェースを備えたレギュレータです。広帯域幅と高い電源電圧変動除去比（PSRR）により、小型セラミックコンデンサや少数の外付け部品を使用でき、大容量コンデンサの削減と回路設計の簡素化を実現します。さらに、入力電圧から出力電圧までを制御するトラッキング機能（VIOC）が搭載されており、上流のスイッチングレギュレータを制御してデバイス全体の電圧を一定に保ち、電力損失を最小限に抑えます。

LTM4700 µModule(R)レギュレータ(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-ltm4700-regulators/)は、高出力と高エネルギー効率を両立し、データセンタインフラの冷却要件を軽減するよう設計されています。本デバイスは、デュアル50Aまたはシングル100Aの降圧型DC/DCレギュレーターソリューションで、高速アナログ制御ループ、精密なミックスドシグナル回路、パワーMOSFET、インダクタ、およびその他の補助部品を一体化しています。革新的なヒートシンクパッケージ技術により、サーバー密度の向上やデータセンタのスループット・計算能力の強化を実現しつつ、システムサイズや冷却コストへの影響を最小限に抑えます。さらに、最大8個のデバイスを組み合わせることができ、FPGA、ASIC、GPU、マイクロ・コントローラなど、データセンタ向けプロセッサの高電力需要に対応する、最大800Aの負荷電流を供給できます。

eBook「Power Management: Efficiently Powering Processors, FPGAs, and Microcontrollers」は、以下よりご確認いただけます。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/analog-devices-power-management-efficiently-powering-processors-fpgas-and-microcontrollers/



マウザーによるすべてのeBookのライブラリは、以下よりご覧いただけます。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

