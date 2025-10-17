【11/13・14開催】法人向けメッセージ送信サービス KDDI Message Cast、「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京」に出展・登壇

Supership株式会社

SupershipとKDDIが共同運営する法人向けメッセージ送信サービス「KDDI Message Cast」は、2025年11月13日（木）・14日（金）に開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京 (第26回)」に出展することをお知らせします。

イベント初日の13日（木）には、セールスフォース・ジャパンと共同でセミナーに登壇し、SalesforceのAIエージェント「Agentforce」との連携や、次世代SMS「RCS」を活用した最先端のコールセンターDXソリューションをご紹介いたします。

セミナー概要

セールスフォース・ジャパンとの共同セミナーでは、従来の電話やメールに代わる新しい顧客対応の形をご提案します。画像・動画・ボタンなどの送信が可能な次世代SMS「RCS」を活用し、コールセンター業務において迅速かつ視覚的なコミュニケーションを実現します。セミナーでは、応対品質の向上や業務効率化につながる具体的な活用事例も交えて解説します。

- タイトル：[Salesforce共同登壇] CRM×生成AI×RCSが変えるコールセンターの新常識！- 開催日時：2025年11月13日（木）10:30-11:15- セミナー番号：H-01（セミナー会場H）

セミナーのお申し込みはこちら（無料） :https://crm.callcenter-japan.com/cct/seminar/index.php#H-01＜こんな方におすすめ＞- コールセンター業務の効率化や顧客満足度向上にお悩みの方- 生成AI、AIエージェントやSMS・RCSを活用した最新のCX戦略に興味がある方- Salesforceプラットフォームを活用したCRM戦略の最適化を検討している方- コンタクトセンターのデジタルトランスフォーメーションを推進したい方- 顧客とのコミュニケーション手段の多様化を図りたい方＜登壇者プロフィール＞

原 真吾（KDDI株式会社 事業創造本部 LXビジネス推進部 2G グループリーダー）

KDDIにて大手製造業、大手金融のクラウド、ネットワークの提案・構築・運用を行うフロントエンジニアを7年間担当。主に海外拠点向けのIT環境構築をメイン業務とする。その後、新規ビジネスの部門に異動。法人企業様が電話番号でテキストを送れるSMS市場の伸びに注目し、KDDI Message Cast事業を立ち上げ。2022年からSalesforce社とパートナーリングを締結し、Salesforce上で簡単にSMSを送受信できる連携サービスを拡販中。現在は事業責任者を務める。

走出 洋平 氏（株式会社セールスフォース・ジャパン アライアンス事業統括本部 グローバルテクノロジーパートナー本部 ISV事業推進部 部長）

新卒で外資系ネットワーク機器ベンダーに入社後、グローバルアライアンスの戦略立案と展開に従事。2015年にセールスフォース・ドットコム(現セールスフォース・ジャパン)に入社。協業ビジネスの強化やパートナーエコシステムの拡大に取り組み、2023年より現職。AppExchangeパートナーのSaaS事業展開の支援や、Salesforceとの協業シナジーの最大化に取り組んでいる。

展示ブース情報

展示ブースでは、電話番号だけでお客様と迅速・確実につながるメッセージ送信サービス「KDDI Message Cast」の各種サービスをご紹介します。 簡単な設定で配信できるWEB版に加え、APIや各種CRMとの連携も可能。さらにSMSの強みはそのままに、画像や動画も送信可能な新機能「RCS」により、より効果的な訴求を実現します。

「架電時間・件数」や「音信不通で連絡が途絶える件数」、「効果的な用件の伝達手段」にお悩みの方は、ぜひブースにお立ち寄りください。

イベント概要

- ブース番号：4C-04（KDDI株式会社(https://crm.callcenter-japan.com/cct/complist/detail.php?exid=CT23197522)）- 主な展示内容：- - 簡単操作で配信可能なWEB版- - Salesforceなどの各種CRM、AIエージェントとの連携サービス- - 音声IVRとの連携サービス- - SMSを利用したDXソリューション（ビデオ通話サービス、デジタルハガキ）

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京 (第26回)

- 会期：2025年11月13日（木）・14日（金） 10:00-17:30- 会場：サンシャインシティ・文化会館ビル- 主催：株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社- 入場料：無料（事前登録制）

公式サイトはこちら(https://www.callcenter-japan.com/tokyo/)

KDDI Message Castについて（ https://kddimessagecast.jp/ ）

- 法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。- 本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。- Salesforce Platformからのご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」は AppExchangeからインストール可能です：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

参考動画：【顧客連絡の決定版】RCSとは？SMSより効果的に重要情報を届ける「KDDI Message Cast RCS」のご紹介(https://www.youtube.com/watch?v=8QoUqIaOGEY)

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。

Supership株式会社について（ https://supership.jp/ ）

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、顧客企業の生活者への接点に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。

データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創していきます。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾