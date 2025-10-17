伊沢拓司率いるQuizKnockの10周年プロジェクトと「カラオケまねきねこ」のコラボが10月30日（木）から開催！　クイズ付きコラボドリンクやオリジナルグッズを販売します

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、株式会社コシダカホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 腰高博）が運営する「カラオケまねきねこ」と、初のコラボレーションキャンペーンを2025年10月30日（木）13時から開催します。

伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」は、2026年に活動10周年を迎えるにあたり、2025年10月2日に「QuizKnock10周年プロジェクト」を立ち上げました。ここから1年にわたって、これまでQuizKnockに関わってくださった全ての皆さまに感謝を伝えていくとともに、ここからさらに挑戦し続けるQuizKnockの姿をお見せしていく予定です。（10周年プロジェクト特設サイト：https://10th.quizknock.com/ ）

今回、「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として、「QuizKnock10周年 × まねきねこ コラボキャンペーン」（ https://collabo.karaokemanekineko.jp/list/quizknock ）を開催します。開催期間は2025年10月30日（木）13時から12月14日（日）で、クイズ付きコラボドリンクやオリジナルグッズ、コラボルームなど、様々な施策をお楽しみいただけます。

QuizKnockメンバー制作のクイズ付き！ コラボドリンク4種が登場

QuizKnockメンバーが制作したクイズがついてくるコラボドリンク全4種を販売します。ドリンク名は、河村拓哉、ふくらP、鶴崎修功、須貝駿貴が考案。ドリンクには、伊沢拓司、東問、東言、山本祥彰が今回のコラボのために制作した、「猫」や「10」にちなんだクイズステッカーがランダムでついてきます。

また、コラボドリンク1杯ご注文につき、ポストカード（ランダム全10種）を1枚プレゼントします。

■対象店舗

カラオケまねきねこ 113店舗

※一部店舗は価格・販売形態が異なります

■商品ラインナップ（価格は全て税込）

・伊沢・河村のトロピカルスカッシュ 700円

・ふくらP・東問の爽やかゼリードリンク 700円

・鶴崎・東言のストロベリー＆オレンジドリンク 700円

・山本・須貝のここ朝行こう！（ココア最高！） 700円

オリジナルイラストを使ったグッズ4種を販売！

今回のコラボのために制作したイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。QuizKnockメンバーの個性が猫の種類や動きに反映されている、こだわりのつまったイラストにご注目ください。

■対象店舗

カラオケまねきねこ 33店舗

■商品ラインナップ（価格は全て税込）

・アクリルキーホルダー（ランダム全8種） 880円

・アクリルキーホルダー（コンプリートセット） 7,040円

・缶バッジ（ランダム全8種） 550円

・缶バッジ（コンプリートセット） 4,400円

・クリアポスター（全1種） 1,100円

・ステッカーシート（全1種） 990円

※店舗での販売期間終了後、通販サイトQurioStore（ https://quriostore.com/ ）にて受注販売を実施予定です。受注販売の詳細は、QurioStore公式X（ https://x.com/QurioStore_QK ）よりお知らせします。

▼受注販売の対象商品

・アクリルキーホルダー（コンプリートセット） 7,040円

・缶バッジ（コンプリートセット） 4,400円

・クリアポスター（全1種） 1,100円

・ステッカーシート（全1種） 990円

全国3店舗限定で、コラボルームも登場！

QuizKnockメンバーの写真やイラストを使用した壁紙で装飾したコラボルームも全国3店舗限定で登場！ メンバーに囲まれた特別な空間でのカラオケ体験をお楽しみください。

■対象店舗

カラオケまねきねこ 3店舗

・渋谷センター街ANNEX店（東京都）

・道頓堀店（大阪府）

・河原町蛸薬師店（京都府）

QuizKnock10周年プロジェクト 概要

・期間：2025年10月2日（木）から1年間

・公式サイト：https://10th.quizknock.com/

・公式X：https://x.com/qk_10th

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MonGon_ch

・ハッシュタグ：#QuizKnock10周年プロジェクト

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は250万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

