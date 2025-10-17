「松戸市防災フェア」開催！

松戸市

毎年実施している松戸市総合防災訓練で、来場者が楽しみながら、防災が体験できる「防災フェア」を開催します。

昨年元日に発生した能登半島地震や、千葉の東方沖での群発地震など、全国様々な場所で地震が起きています。

また、日本各地で大雨により、甚大な被害をもたらしています。

いざという時に困らないよう、ご家族とともに「防災フェア」で防災についての知識を深め、備えを万全にしましょう。

〇日時 令和７年11月８日(土) 9時30分から13時00分

〇会場：松戸市立松戸高等学校（松戸市紙敷２丁目７-５）

※駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関又は徒歩でご来場ください。

※東松戸駅から無料送迎バスをご用意しております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

〇費用：無料

〇主なイベント内容

ステージ演目（松戸市消防局音楽隊、市立松戸高等学校モダンダンス部）、協定団体の出展、防災関係車両の展示、避難所展示、VR・AR体験、トイドローン操縦体験、制服着用体験コーナー、スタンプラリー（景品）、学校救護所訓練体験、キッチンカー出店、チーバくんと写真撮影 等

〇消防訓練センター（松戸東警察署のとなり）で救出救助訓練も一般開放します。

詳細は市ホームページをご確認ください。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/sonae/bousai_taisaku/nananenndobousaifea.html

【本件に関するお問い合わせ先】

■松戸市 総務部 危機管理課

所在地：松戸市根本387-5

TEL：047-366-7309