COEDO KAWAGOE F.Cと川越まつりナビが連携し、川越まつりをYouTubeで初のライブ配信

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」を運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（所在：埼玉県川越市、代表取締役：有田 和生）は、「川越まつりナビ」（運営：株式会社タカインフォテクノ）と連携し、川越の象徴である川越まつりを2日間にわたりCOEDO KAWAGOE F.Cの公式YouTubeアカウント(https://www.youtube.com/@coedo_kawagoe)にてお祭りのライブ配信を行います。

●川越まつりナビ公式ホームページ

URL：https://www.kawagoe-matsuri-navi.net/

●COEDO KAWAGOE F.C公式YouTubeチャンネル（LIVE配信はこちらから行います。）

URL：https://www.youtube.com/@coedo_kawagoe

この取り組みは、昨年2024年には2日間で70万人以上が訪れ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている川越を代表するお祭りの1つである「川越まつり」の魅力を、より多くの人々に届けるための新たな挑戦です。

観光中心地の盛り上がりの様子を、現地に来られない方も、スマートフォンやPCからリアルタイムで祭りの熱気を体感できます。

■企画概要

配信日程： 2025年10月18日（土）・19日（日）12:00～21:00（予定）

配信チャンネル： COEDO KAWAGOE F.C公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@coedo_kawagoe)

運営： COEDO KAWAGOE F.C／株式会社タカインフォテクノ（川越まつりナビ運営）

撮影場所： りそなコエドテラス（埼玉県川越市幸町４-１）

配信内容： りそなコエドテラスから、川越まつりの様子をリアルタイムでお届けします。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

■視聴方法

配信は、以下のいずれかのチャンネル・サイトからご覧いただけます。

事前にYouTubeのチャンネル登録をいただくと、配信開始時に通知でお知らせします。

１. COEDO KAWAGOE F.C公式YouTubeチャンネル

URL：https://www.youtube.com/@coedo_kawagoe

２. 川越まつりナビ公式ホームページ

URL：https://www.kawagoe-matsuri-navi.net/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5XwPJ_0PuSk ]

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

公式HP : https://c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com