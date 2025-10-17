UP-Tから、軽くてタフ！毎日使いたくなるリップストップ生地のサコッシュが登場が新登場！
ちょっとしたお出かけや旅行、イベントにぴったりなライトナイロン リップストップ サコッシュが登場しました。
軽量ながらも丈夫なリップストップナイロンを使用し、アウトドアやミリタリーテイストを取り入れたデザインが魅力です。
口元はファスナー仕様で中身が飛び出しにくく、内ポケットも備えているため、スマホや財布などをすっきり収納できます。
ショルダー紐はアジャスター付きで長さ調節も簡単。男女問わず使いやすく、デイリーユースにも旅行先のサブバッグにも最適です。
豊富なカラーバリエーション（ブラック、オリーブ、サンドカーキなど全8色）から選べるのも嬉しいポイント。
ブランドロゴやチームデザインなどをプリントすれば、イベントのノベルティやアパレル物販アイテムとしても人気のアイテムに仕上がります。
◆商品ページ◆
https://up-t.jp/item-detail/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E9%A1%9E/%E3%82%B5%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5/IT2689
カラー： ブラック、オフホワイト、ミントグリーン、オリーブ、ネイビー、マリンブルー、サンドカーキ、ブライトオレンジ（全8色）
素材： ナイロン100％（リップストップ）、丸ひも部分：ポリエステル100％
サイズ： 高さ17cm／袋口幅22cm／底幅17cm／マチ5cm／ショルダーコード最長122cm（内容量 約1L）
通常価格： 2,640円（税込）
「UP-T（アップティー）」
“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。
URL ：https://up-t.jp/
取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）
価格： Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用
■丸井織物について
会社名：丸井織物株式会社
所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者：代表取締役社長 宮本 好雄
設立：1956年
事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作