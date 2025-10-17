【ノーガホテル 上野 東京】東京国立博物館で味わう秋の彩りと琵琶の音色

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/817_1_f7b59b8dc5533a3a69a2e1e7e85cb5c7.jpg?v=202510171156 ]

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：石井康裕、以下「当社」）が運営する「ノーガホテル 上野 東京（以下「ノーガホテル上野」）」は、東京国立博物館とのコラボレーションにより、秋の上野公園を舞台に、日本文化を深く体感できる特別イベントを実施いたします。重要文化財「黒門」からの特別入館や、博物館職員による館内ガイド、庭園内の日本家屋でのランチと薩摩琵琶の演奏会など、ノーガホテル限定のプレミアムなひとときをぜひご体験ください。

ノーガホテル上野は、「CRAFT Your Senses ～職人の技と心に触れ、感性をひらく～」をテーマに、地域の伝統工芸やアートの魅力を発信し続けています。ホテルから徒歩13分の距離にある東京国立博物館とは、2022年より春と秋に定期的なコラボレーションイベントを開催しており、今回はその一環として、秋限定の特別企画を実施いたします。

紅葉の美しい上野公園を舞台に、重要文化財「黒門」からの特別入館、博物館職員による館内ガイドと歴史解説、庭園内の歴史ある日本家屋「九条館」でのホテル特製弁当のランチと薩摩琵琶奏者の川嶋信子氏による演奏会などを通じて、文化・芸術・味覚・音楽が織りなす通常では味わえない秋限定のプレミアムなひとときをぜひご堪能ください。

【イベント概要】

■開催日：2025年11月27日（木）、28日（金）

■参加費：9,800円（税込/ 国立博物館入場券、ランチ代含む）

■申込み：ノーガホテル上野東京 HP https://www.nohgahotel.com/ueno/topics/detail/002812.html

※定員/20名 （最少催行人数/6名）

※申込締め切り/ 各開催日の2日前まで（定員になり次第申込受付終了）

※雨天決行・荒天中止

＜当日のスケジュール＞

10:00 ノーガホテル上野を徒歩で出発アメ横を抜け、上野公園の紅葉を鑑賞しつつ東京国立博物館へ

10:45 【プレミアム体験１.】 重要文化財「黒門」からの特別入館

重要文化財「本館」にて、東京国立博物館職員によるガイド付き館内鑑賞

11:45 【プレミアム体験２.】 庭園内の日本家屋「九条館」にて、東京国立博物館職員による歴史や見所解説

12:15 【プレミアム体験３.】 「九条館」にて、ビストロ・ノーガ特製の紅葉弁当のランチ

13:00 【プレミアム体験４.】 薩摩琵琶奏者 川嶋信子氏による琵琶演奏会（45分間）

※演奏後に質問と写真撮影会

14:00 自由解散 ※希望者は東博コレクション展（常設展）の鑑賞も可能

≪ノーガホテルだけの４つのプレミアム体験イメージ≫

【東博×NOHGA アートと紅葉と食を楽しむプレミアム体験付き宿泊プラン】

上記、東博（東京国立博物館）コラボイベント付きの宿泊プランを販売いたします。

◎販売期間： 2025年11月27日（木）まで

◎宿泊可能期間：2025年11月26日(水)～11月28日（金）

◎プラン料金：1泊朝食付 2名1室 81,456円～（税・サービス料込み）

◎プランに含まれるもの：宿泊代（朝食付き）、東京国立博物館とのコラボイベント参加費（ランチ付き）

◎申込み方法：ノーガホテル上野東京 公式HP https://nohgahotel.com/ueno

または、電話/ 03-5816-0211

■琵琶演奏家 川嶋信子氏について

桐朋学園芸術短期大学卒。俳優として活動後、2000年より薩摩琵琶・鶴田流を岩佐鶴丈氏に師事。神社仏閣や美術館、クルーズ船など多彩な場で演奏を行い、平家物語などの古典に加え、創作にも積極的に取り組み毎年新作を発表。

語りと琵琶の融合による深みある表現に定評があり、「琵琶の音色と声をさまざまな空間で生かしたい」と新たな可能性を追求している。

