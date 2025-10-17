【ウェビナー】11/11（火）ERPプロジェクトを成功に導くRFPの書き方： アドオン削減の「コツ」も含めて教えます
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp
対 象：・ERPリプレースを検討しており、RFP作成に不安を感じている方
ERPリプレースの成功には、RFP（提案依頼書）の質が大きく影響します。しかし、RFPの書き方に悩む情報システム部門は少なくありません。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月11日（火）『ERPプロジェクトを成功に導くRFPの書き方：アドオン削減の「コツ」も含めて教えます』セミナーを開催します。
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp
日 時：2025年11月11日（火） 15：00～15：40
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・ERPリプレースを検討しており、RFP作成に不安を感じている方
・アドオンの多さに悩み、要件整理の進め方を見直したい方
・ベンダー選定で失敗したくない情報システム部門の責任者・担当者
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp
＜内容＞
ERPリプレースの成功には、RFP（提案依頼書）の質が大きく影響します。しかし、RFPの書き方に悩む情報システム部門は少なくありません。
本セミナーでは、ベンダー選定の精度を高めるためのRFP作成のポイントを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。特に、アドオンを最小限に抑えるための要件整理のコツや、ベンダーとの認識ズレを防ぐ記載例など、すぐに使えるノウハウをご紹介。ERP導入に向けた準備段階での不安や課題を解消し、プロジェクト成功への道筋を明確にします。
RFP作成に関わる方、ERP導入を検討中の方は、ぜひご参加ください。
＞＞詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp