2025年度(令和7年度)「宅地建物取引士(宅建士)試験」の解答速報を試験日当日に公開！合格基準点/合格ライン予想や解説動画も公開！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025年度(令和7年度)「宅地建物取引士(宅建士)試験」の解答速報について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、本年度の宅地建物取引士資格試験を受験なさる方を対象に、ユーキャン独自の「解答速報システム」を用い、解答速報を試験日当日に公開いたします。
解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。
▼ユーキャンの宅建士試験解答速報
https://www.u-can.co.jp/nr251017e
■当日のスケジュール（予定）
１.15時15分頃～ 解答速報公開開始 ※順次公開となります。
２.15時30分～16時頃 自動採点サービスご利用開始
３.16時頃～ 速報講評公開
４.19時頃～ 合格基準点/合格ライン予想公開
５.19時頃～ 速報解説動画公開
※各公開時間は、当日の状況により多少遅れる場合がございます。
※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
宅地建物取引士とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産売買や賃貸の仲介に不可欠な国家資格です。
資格取得によって、物件の取引条件や手付け金、登記、不動産に関する条件など重要事項の説明や、重要事項説明書の作成・交付、契約後のトラブル防止となる37条書面の記入など、不動産関連の職種での重要な手続きに携わることができます。
◇ユーキャンの宅地建物取引士講座
https://www.u-can.co.jp/nr251017f
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/