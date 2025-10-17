10月25日開催　新千歳空港の職場見学会の運営をサポート

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム(東京都新宿区 代表取締役社長：椛山亮)は、北海道エアポート株式会社（北海道千歳市 代表取締役社長：山崎 雅生）が10月25日（土）に開催する職場見学会の運営をサポートいたします。

アイデムは2023年3月に新千歳空港の施設専用採用ホームページを開設し、これまで合同企業説明会や合同業界研究会など、スタッフ採用活動をサポートしてまいりました。こうした実績が認められ、昨年に続き今回の職場見学会においても開催・運営のサポートを受託。アイデムはこれまで培った様々な人材募集のノウハウを活用し、空港内事業者の採用負担軽減と共に、就業を希望される求職者の応募意欲を高めることに寄与します。

- 職場見学会概要 https://www.cts-airport-job.jp/ctsairport/lp1/index2.htm(https://www.cts-airport-job.jp/ctsairport/lp1/index2.htm)[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1601_1_fcdfb356e4a92a6c582b8e63235644ef.jpg?v=202510171126 ]

新千歳空港 採用ホームページ https://www.cts-airport-job.jp/(https://www.cts-airport-job.jp/)

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。