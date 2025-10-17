【Globalway】MuleSoft事業部、Salesforce主催「Agentforce World Tour Tokyo 2025」に出展
「“人”と“技術”を新しい時代のために」という経営理念のもと、急激に変化する時代のデジタルトランスフォーメーション（DX）に貢献できる企業として、様々なサービスを提供している株式会社グローバルウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：各務正人、証券コード：3936、以下「当社」）のMuleSoft事業部は、株式会社セールスフォース・ジャパンが主催する日本最大級のデータ＆AIイベント「Agentforce World Tour Tokyo 2025」（会期：2025年11月20日［木］～21日［金］、会場：ザ・プリンス パークタワー東京）に出展いたします。
当日ブースでは、MuleSoftを中核にAgentforce／AI ChainによるAIエージェントの作成、MCPでのSaaS・基幹接続による拡張、A2A連携とメタエージェントによる協働設計、そしてRAGパイプライン構築までを、短時間デモとその場の設計相談でご紹介する予定です。
担当者コメント
「AIの効果は“つながり”の質で決まります。MuleSoftで、現場が待たない統合を。会場でぜひ体感してください。」
庄村 純（株式会社グローバルウェイ MuleSoft事業部ディレクター）
【開催概要】
イベント名：Agentforce World Tour Tokyo 2025
主催：株式会社セールスフォース・ジャパン
開催日時：2025年11月20日（木）～11月21日（金）
会場：ザ・プリンス パークタワー東京
対象：経営層、事業部門／IT部門の責任者・管理者、データ活用担当、マーケター ほか
参加費：無料（事前登録制）
詳細・参加申し込みこちら :
https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hL69QAAS&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hL69QAAS&eid=jp-sfdc
グローバルウェイのMuleSoft支援について
グローバルウェイは、MuleSoftを中核にAIエージェント基盤／API主導の接続／データ統合／内製化をワンストップで支援します。戦略設計からPoC、実装、運用伴走、CoE構築までを一貫提供し、MuleSoft資格取得者数3年連続No.1※で培った実装力と、日本語公式解説書『MuleSoftで学ぶAPIシステム連携ガイドブック』に結実したナレッジで、“早く・壊さず・拡張し続ける”統合を現場に定着させます。
サービス概要：https://www.globalway.co.jp/business/#mule-soft
※プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000018764.html
【本件に関するお問合せ先】
担当：株式会社グローバルウェイ MuleSoft事業部
Email：ba-sales@globalway.co.jp
【グローバルウェイについて】
AWSやSalesforce、MuleSoftなど各種クラウドソリューションやAIを活用したシステム開発・導入支援を行い、お客様のDX推進を強力にサポートしています。
また、転職・就職のための口コミ情報プラットフォーム「キャリコネ」などのメディア事業の運営やハイクラス向け人材紹介、スキルシェアサービス「TimeTicket」など、多彩な事業を展開し、“人”と“技術”の両面から新しい働き方や企業の成長を支援しています。
企業名：株式会社グローバルウェイ
所在地：東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル19階
設 立：2004年10月
代表者：代表取締役会長兼社長CEO 各務正人
Webサイト：https://www.globalway.co.jp/
【報道機関からのお問い合わせ先】
株式会社グローバルウェイ コーポレートサービス本部 広報担当
E-mail：as-note@globalway.co.jp