【Globalway】MuleSoft事業部、Salesforce主催「Agentforce World Tour Tokyo 2025」に出展

株式会社グローバルウェイ



「“人”と“技術”を新しい時代のために」という経営理念のもと、急激に変化する時代のデジタルトランスフォーメーション（DX）に貢献できる企業として、様々なサービスを提供している株式会社グローバルウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：各務正人、証券コード：3936、以下「当社」）のMuleSoft事業部は、株式会社セールスフォース・ジャパンが主催する日本最大級のデータ＆AIイベント「Agentforce World Tour Tokyo 2025」（会期：2025年11月20日［木］～21日［金］、会場：ザ・プリンス パークタワー東京）に出展いたします。

当日ブースでは、MuleSoftを中核にAgentforce／AI ChainによるAIエージェントの作成、MCPでのSaaS・基幹接続による拡張、A2A連携とメタエージェントによる協働設計、そしてRAGパイプライン構築までを、短時間デモとその場の設計相談でご紹介する予定です。

担当者コメント

「AIの効果は“つながり”の質で決まります。MuleSoftで、現場が待たない統合を。会場でぜひ体感してください。」

庄村 純（株式会社グローバルウェイ MuleSoft事業部ディレクター）





【開催概要】

イベント名：Agentforce World Tour Tokyo 2025

主催：株式会社セールスフォース・ジャパン

開催日時：2025年11月20日（木）～11月21日（金）

会場：ザ・プリンス パークタワー東京

対象：経営層、事業部門／IT部門の責任者・管理者、データ活用担当、マーケター ほか

参加費：無料（事前登録制）

詳細・参加申し込みこちら :https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hL69QAAS&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hL69QAAS&eid=jp-sfdc

グローバルウェイのMuleSoft支援について

グローバルウェイは、MuleSoftを中核にAIエージェント基盤／API主導の接続／データ統合／内製化をワンストップで支援します。戦略設計からPoC、実装、運用伴走、CoE構築までを一貫提供し、MuleSoft資格取得者数3年連続No.1※で培った実装力と、日本語公式解説書『MuleSoftで学ぶAPIシステム連携ガイドブック』に結実したナレッジで、“早く・壊さず・拡張し続ける”統合を現場に定着させます。

サービス概要：https://www.globalway.co.jp/business/#mule-soft



※プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000018764.html

【本件に関するお問合せ先】

担当：株式会社グローバルウェイ MuleSoft事業部

Email：ba-sales@globalway.co.jp

【グローバルウェイについて】

AWSやSalesforce、MuleSoftなど各種クラウドソリューションやAIを活用したシステム開発・導入支援を行い、お客様のDX推進を強力にサポートしています。

また、転職・就職のための口コミ情報プラットフォーム「キャリコネ」などのメディア事業の運営やハイクラス向け人材紹介、スキルシェアサービス「TimeTicket」など、多彩な事業を展開し、“人”と“技術”の両面から新しい働き方や企業の成長を支援しています。

企業名：株式会社グローバルウェイ

所在地：東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル19階

設 立：2004年10月

代表者：代表取締役会長兼社長CEO 各務正人

Webサイト：https://www.globalway.co.jp/

【報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社グローバルウェイ コーポレートサービス本部 広報担当

E-mail：as-note@globalway.co.jp