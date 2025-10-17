【OKJ】 「暗号資産は、OKJでOK牧場！」 フォロリポキャンペーン開催中！ 第二弾

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

OKJでは、サービス提供開始から5周年を記念して、元WBC世界ライト級チャンピオンのガッツ石松氏を起用した交通広告及びキャンペーンを実施いたしました。※

皆さまから多くの反響をいただきましたので、この度 「暗号資産は、OKJでOK牧場！」キャンペーン第２弾「暗号資産積立は、OKJでOK牧場！」を開催することをお知らせいたします。

※過去のキャンペーン「暗号資産は、OKJでOK牧場！」 フォロリポキャンペーン開催中！」はこちら(https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/50295668403225)

■キャンペーン概要

１.OKJ公式Xアカウントをフォローし、「#OKJでOK牧場」のハッシュタグを付けて対象ポスト(https://x.com/OKCoinJapan/status/1979004498468311172)をリポストしていただいた方の中から、抽選で計5名様に、5,000円分のAmazonギフト券をプレゼント！

☆対象ポストに、最近「OK牧場」だった出来事を引用コメント頂いた方は当選確率２倍！



２.キャンペーン終了時点で、OKJ積立(https://www.okcoin.jp/recurring-buy)を継続している方の中から抽選で計5名様に、55,555円相当分のBTCをプレゼント！

☆キャンペーン期間中の積立金額を1万円ごとに1口としてカウント！口数が増えるほど当選確率がアップします。

※対象銘柄・積立頻度の指定はございません。

イメージ例）

＜掲載路線・期間＞

掲出期間：10月13日(月)～10月19日(日)

【JR東日本 埼京線・りんかい線】

【JR東日本 湘南新宿ライン・上野東京ライン】



＜注意事項＞

・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。



■キャンペーン実施期間

2025年10月17日（金）キャンペーンポストを行った時間 ～2025年10月31日（金）23時59分

■参加方法

STEP1：@OKCoinJapan(https://x.com/OKCoinJapan)の公式Xアカウントをフォローします。

STEP2：#OKJでOK牧場 のハッシュタグを付けて、対象ポスト(https://x.com/OKCoinJapan/status/1979004498468311172)をリポストする

■プレゼントの受け取り方法

１. フォロリポキャンペーン(https://x.com/OKCoinJapan/status/1979004498468311172)

期間終了後、抽選の上、当選者にはXのダイレクトメッセージ(DM)にてOKJのXアカウントから直接ご連絡いたします。

※OKJ公式Xアカウント（＠OKCoinJapan）以外のアカウントからはご連絡いたしませんので、なりすまし等の詐欺行為には十分にご注意ください。

※当選のご連絡（DM）時に、受け取り方法の詳細をご案内いたします。

２. 暗号資産積立は、OKJでOK牧場！(https://www.okcoin.jp/recurring-buy)

期間終了後、抽選の上、11月上旬以降に対象者様の当社入出金口座にBTC を付与いたします。

※付与完了後に対象者様にメールにてご連絡いたします。

■キャンペーンに関する注意事項

※本キャンペーンは予告なく変更・終了・期間を延長する場合がございます。

※応募者が未成年の場合は、保護者の同意を得た上でご応募ください。

※抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※本キャンペーンは当社が独自に行うものであり、X Corp.とは関係ございません。

※本キャンペーンについてのお問い合わせはX Corp.ではお受けしておりません。

※X（旧Twitter）及びそれらのロゴはX Corp.の商標です。

※キャンペーン応募から抽選までの間に以下に該当した場合は対象外となります。

・当社公式Xアカウントのフォローを外した方

・対象ポストのリポスト（RP）を削除した方

・ご自身のXアカウントを非公開設定にした方

・当社からのダイレクトメッセージを受け取らない設定にしている方

・ご自身のXアカウントが凍結、削除等により、当社からのダイレクトメッセージが受け取れない方

※本キャンペーンについての投稿を含む応募者のX上での投稿内容やこれに関わる応募者と第三者との間に生じたトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。

※Xの利用規約に反する不正なアカウント（架空アカウント、他人のなりすましアカウント、同一人物による複数アカウントなど)を利用して当選した場合、当選を無効とさせていただきます。

※過去当社にて口座開設が完了し、既に口座解約に至っている場合は対象外となります。

※なりすまし、名義貸し等、本人でないと当社が判断した場合は対象外となります。

※口座開設におきまして、当社審査基準に基づき、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめ了承ください。

※付与するBTCのレートは付与前日の当社基準の参考レートにて換算されます。



《暗号資産を利用する際の注意点》

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

商 号：オーケーコイン・ジャパン株式会社

登録番号：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会