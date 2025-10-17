都市でオカルトを探るRPG「新月同行」大型アップデート「瀚海千年」実装！新メインストーリー、★6エージェント【折鏡（セツキョウ）】&【黙斐（モクヒ）】、限定スキンなど豪華コンテンツが登場！

Garena Online Pte. Ltd.

[日本、2025年10月17日]

Garenaがすでにリリースした都市でオカルトを探るRPG『新月同行』の最新バージョンアップデート「瀚海千年」を配信開始しました。

「瀚海千年」バージョンキービジュアル

本アップデート「瀚海千年」では、舞台は千年前の時代へと遡り、イベントストーリーの新篇が開幕。あわせて、初の限定★6エージェント【折鏡（セツキョウ）】および【黙斐（モクヒ）】が初登場します。さらに、新規の連絡（ガチャ）、エージェントの新スキン、そして豪華報酬が手に入る期間限定イベントなど、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

『新月同行』は、大都市を舞台にしたオカルト探索ターン制RPG。「未知なる存在は封印されるべき」――超管局は、異常災害を引き起こす「超実体」に立ち向かい、それらの捕獲と収容をする組織です。勢力争いが渦巻く中、現実と異世界の狭間で、あなたは失われた記憶を追い、超実体と戦い、仲間たちと共に未来を切り開いていきます。

新バージョンPV「一瞬永恒」

新バージョン「瀚海千年」の物語では、主人公たちが千年前へと遡り、時の彼方に埋もれた秘密を解き明かしていきます。あわせて新PVも公開。これから待ち受ける謎めいた伝承やドラマティックな対立の一端をご覧いただけます。

🎥 公式PV「一瞬永恒」：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=S8-4AysIBhA ]

新エージェント登場！今回のアップデートで、3名の新エージェントが仲間入り！

初の限定★6エージェント【折鏡（セツキョウ）】（CV：遠野 ひかる）

超実体「四次元カメラ」が初めてシャッターを切った瞬間に誕生し、その存在の次元と特殊性から、断続的な時間の中でずっと生きてきた。彼女は隊長が語る連続した、かけがえのない日常に特別な憧れを抱いており、隊長に自分をより低次元の世界へ連れて行ってくれるよう頼んだ。現在は一時的に、超実体として新月に収管されている。

★6エージェント【黙斐（モクヒ）】（CV：仁見 紗綾）

超管局紅柳支部の初代支部局長であり、「文明の砦計画」の発案者兼総エンジニア。

同計画の失敗後、単身で超実体「四次元カメラ」に入った。不正な手段を使った為か、ずっと少女の姿を保っているようだ。

★5エージェント【刻舟（コクシュウ）】（CV：柳 晃平）

紅柳支部と四次元カメラに前途を断たれた、ある支部局長。彼はこの支部への赴任を、箔をつける絶好の機会だと考えていたが、あまりに急いで高く跳ぶと、足をくじいてしまうとは思いもしなかった。

期間限定連絡イベント開催！

本アップデートにあわせて、複数の連絡イベントが登場します：

◆【照影娑婆】★6エージェント【折鏡（セツキョウ）】の連絡確率がアップ！

◆【入世伝承】★6エージェント【黙斐（モクヒ）】の連絡確率がアップ！

◆【新たな出会い】イベント期間中、最初に獲得する★6エージェントは必ず新キャラとなります。

◆【服装電話】★6エージェント【琢明（タクメイ）】の連絡確率アップ！

限定新服装

特別テーマのキャラクタースキンが、ゲーム内ショップおよびバトルパス「隊長手帳」で入手可能になります。

● 【千秋（センシュウ） - 極上赤封筒】

● 【琢明（タクメイ） - 具身范氏】

● 【沈礁（チンショウ） - レトロな休憩】

千秋（センシュウ）

スキン - 極上赤封筒

琢明（タクメイ）

スキン - 具身范氏

沈礁（チンショウ）

スキン - レトロな休憩

バージョンイベント

プレイヤーの皆様には、豪華報酬が手に入る複数の期間限定イベントをご用意しています。

瀚海千年バージョンイベント

● ログインイベント - 文明再建手引き: 毎日ログインすると、電話カードやその他の貴重な報酬が獲得できます。

● ログインイベント - 祝福の同行: 毎日ログインで希少な育成報酬や、エージェントからの「祝福」ボーナスを受け取れます。

● ログインイベント - 孤独な観測者: 限定テレホン【照影娑婆】で使用できる【照影娑婆電話カードセット×1】を獲得！

● 期間限定イベント - 深夜菓子館: 飴カードを集めて、スキン【千秋（センシュウ） - 極上赤封筒】やその他報酬と交換しよう。

● 期間限定イベント - オレンジギフト: 任務をクリアしてカードをめくり、セットを完成させると追加報酬を獲得できます。

● イベント - 刹那残像: 期間限定のミニゲームをプレイして、バージョンショップ用トークンを入手可能。

● 異構現実 - 同期連絡: 毎日ログインで電話カードや【中型安定化剤】を入手。7日間すべて達成すると追加報酬あり。

● 約された未定の出会い: 【不安定な名刺】を受け取ると、★5エージェントが確定召喚可能！

● 挑戰 ・ 世紀拘束塔: 新たに【拘束塔】ステージ21～30が解放！

コミュニティ投稿イベント開催！

「一瞬永恒」記念キャンペーン および セツキョウ スクリーンショット投稿イベント を現在開催中です！プレイヤーの皆様は、スクリーンショットを投稿し、バージョン内の最も印象的な瞬間・シーンをご共有ください。

投稿に成功された方の中から抽選で、瀚海千年カメラ、セツキョウ限定流砂アクリルブロック 、そして瀚海千年ロールフィルムキーホルダー を含む、豪華限定グッズをプレゼントいたします！

「瀚海千年テーマカメラ」は、本イベントのために特別に制作された紙製デジタルカメラです。

『新月同行』を愛するプレイヤーの皆さま、今回のバージョンでしか手に入らない限定アイテムを、ぜひお見逃しなく！

おはよう南廷新企画開催！

「瀚海千年」バージョンより、運営チームは公式SNSにて新シリーズ「おはよう南廷」先行映像を公開いたします！かわいい超管猫アナウンサーたちがプレイヤーの皆さまへ『新月同行』の最新情報をいち早くお届けし、バージョンアップ内容、今後の展開、そしてゲームの様々なトピックを事前にご紹介いたします！

ぜひ『新月同行』公式SNSをチェックして、最新情報をお見逃しなくご期待ください。

🎥 「おはよう南廷」：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W9AF4_foi1c ]

最新情報は『新月同行』の公式SNSにて随時更新中。

お気に入りのキャラクターと共にオカルトの世界へ踏み出そう！

今すぐダウンロード：

▶ https://fellowmoon.onelink.me/xbTp/z7wxpvfz

