登録者数日本一のYouTuber「ISSEI」と6言語でローカライズ発信するグローバルクリエイター「TadeVlogs」のコラボ動画が公開
東京に本社を置くデジタルマーケティング・クリエイティブエージェンシーのオリナス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大関綾、以下「当社」）は登録者数日本一のYouTuber 「ISSEI」と、6言語でローカライズ発信を行うグローバルクリエイター「TadeVlogs」のチャンネルコラボレーションの実現を支援しYouTube shorts動画を公開いたしました。
コラボレーションの概要
今回のコラボレーションは、日本一のYouTube登録者数を誇るトップクリエイターと、多言語で世界展開をするグローバルクリエイターが言語の壁を超えて実現した取り組みです。トップクリエイター同士のコラボレーションに加え、生活拠点が異なることによる物理的な調整の難しさがありましたが、双方の国での認知獲得というメリットを見据え、今回の国際的なコンテンツ制作が実現しました。
■クリエイター詳細
ISSEI / いっせい
ショート動画を中心に、ノンバーバル(非言語)・コメディ系の動画を発信。YouTubeの登録者数、再生数が日本一を誇るトップクリエイター。 2025年8月「FORBES JAPAN 30 UNDER 30 2025 ENTERTAINMENT&SPORTS部門受賞」
YouTube ：https://www.youtube.com/@issei0806(https://www.youtube.com/@issei0806)
TadeVlogs
スペイン語、英語、フランス語、ポルトガル語、ヒンディー語、日本語の6言語でチャンネルを展開し、総フォロワー数2100万人以上(2025年10月時点)を擁するグローバルクリエイター。
YouTube ：https://www.youtube.com/@Tade(https://www.youtube.com/@Tade)
■コラボレーション動画概要
ISSEI / いっせい
1本目
公開日：2025年10月11日(土) 20時
動画タイトル：【National Food】How to love Natto (ハート)️@Tade
動画URL：https://www.youtube.com/shorts/V0NhcDDM1yo
2本目
公開日：2025年10月12日(日) 20時
動画タイトル：The perfect way to close a chips bag🍟🍿@Tade
動画URL：https://www.youtube.com/shorts/MipkXxeFtAQ
TadeVlogs
公開日：2025年10月12日(日) 5時
動画タイトル：ISSEI is COPYING everything to BLUE TADE
動画URL：https://www.youtube.com/shorts/D7t_VsSC9_4
■撮影の裏側
本取り組みの背景と今後の展望
日本市場と海外市場、それぞれで圧倒的な影響力を持つトップクリエイター同士が協働することで、言語や文化の違いを超えた新しいコンテンツの形を提示します。このコラボレーションにより、双方の国での認知拡大と新規ファンの獲得が実現するとともに、両クリエイターのファン層が相互に交流することで、グローバルなクリエイターエコノミーの発展に寄与します。
オリナス株式会社は、今回のコラボレーションを皮切りに、国の垣根を超えたクリエイターのグローバル進出支援を積極的に推進してまいります。グローバル展開を視野に入れるすべてのクリエイターの成長をサポートし、世界規模でのクリエイターエコノミーの発展に貢献いたします。
クリエイター様ご自身はもちろん、マネージャー様、タレント事務所のご担当者様など、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■オリナス株式会社について
オリナス株式会社は2010年に創業、東京に本社を構え、SNSマーケティング分野で先進的なソリューションを提供する企業です。企業のSNSアカウント運用、SNS広告運用、インフルエンサーマーケティング、コンテンツ制作など、デジタルマーケティングの領域で幅広いサービスを展開。クライアントのブランド認知度向上やエンゲージメントの増加を実現し、国内外企業の事業成長に貢献しています。
会社名 ：オリナス株式会社
設立 ：2010年1月
URL ：https://orinas.jp/
所在地 ：東京都港区赤坂1-5-12 第2虎ノ門ビル7階
代表者 ：代表取締役 大関綾
事業概要：デジタルマーケティング、クリエイティブ制作、インフルエンサーマーケティング
■本件に関するお問い合わせ
広報・PRについて：info@orinas.jp