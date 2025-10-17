株式会社ゼネックコミュニケーション、採用サイトを全面リニューアル ― 働く環境をより身近に感じるサイトへ ―

株式会社ゼネックコミュニケーション

株式会社ゼネックコミュニケーション（本社：京都市中京区、代表取締役：美馬芳彦）は、これから出会う皆さまに、当社で働く魅力をより具体的に感じていただけるよう、新卒・中途採用向けの採用サイトをリニューアルいたしました。

株式会社ゼネックコミュニケーション 採用サイトURL： https://recruit.genech.co.jp/(https://recruit.genech.co.jp/)

新しい採用サイトでは、働く環境や福利厚生など、人を中心に据えた構成へと刷新し、当社の雰囲気や文化を感じられるコンテンツを掲載しています。

また、社員の日常やイベントの様子を発信する採用専用Instagram(インスタグラム)公式アカウントも開設しました。

社員インタビューや職種紹介などのコンテンツも順次公開を予定しており、写真や動画を通じて「ゼネックコミュニケーションってこんな会社なんだ」と親しみを持っていただき、つながりを深めていけるよう、今後も「人が主役」の企業文化を発信してまいります。

■ 採用サイト・アカウント情報

▶ 採用サイト：https://recruit.genech.co.jp/

▶ Instagram採用アカウント：@genech_recruit(https://www.instagram.com/genech_recruit/?hl=ja)

■ 代表メッセージ

当社は、「ただ働く場所」ではなく、夢をカタチにできるチャンスとやりがいのある仕事、そして自分自身を本気で成長させられる環境があります。

未来を変える仕事がしたい。

誰かの役に立ちたい。

自分の力を試したい。

そんな熱い想いを持つあなたを、私たちは心から歓迎します。

代表取締役社長 美馬 芳彦

■ 株式会社ゼネックコミュニケーション 会社概要

所在地：(本社) 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町５５２番地 明治安田生命京都ビル

(支店) 東京都港区新橋 １丁目１番地 １３号 アーバンネット内幸町ビル

創業：１９９２年 １１月 １３日

資本金：８,０００万円

代表取締役社長 : 美馬芳彦

事業内容：システム開発、IoTソリューションサービス、AWS導入・運用支援事業

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uymTjhBexdc ]

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ゼネックコミュニケーション

広報担当

E-mail：contact@genech.co.jp