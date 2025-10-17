【お金ルポ】抽選で5名様に10,000円相当が当たるキャンペーンを開始
サクラサクマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区渋谷、根岸雅之）が運営する金融情報サイト「お金ルポ」は、抽選で5名様に10,000円相当ポイントが当たるキャンペーンを開始しました。
◆ キャンペーン概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61639/table/26_1_20ae5930160fe7c3eb36877676a63297.jpg?v=202510171056 ]
◆ お金ルポのXアカウント登録方法
１. マイページを開く
２. ユーザー情報を編集する
３. Xアカウントを登録する
※ご登録いただいたXアカウントは、当選者へのご連絡のみに使用し、その他の目的では利用いたしません
＜お金ルポについて＞
「お金ルポ」は、クレジットカード・カードローン・後払いアプリ等の審査体験口コミと審査通過率データを集約・公開する金融情報サイトです。
利用者は年齢・職業・年収など自分に近い条件の審査事例をもとに、申込前の判断材料を得られます。口コミ投稿者にはポイントを付与し、ポイント交換サービス「ドットマネー」へ交換できます（300マネーから交換可・交換先は60種類以上）。
■お金ルポ（https://www.repo.ne.jp/(https://www.repo.ne.jp/)）
◆ サービス概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61639/table/26_2_a5d219ce04e1075ed3859da6841aa891.jpg?v=202510171056 ]
※ドットマネーはAmebaが運営する便利でお得なポイント交換サービスです。
※ドットマネーは、株式会社サイバーエージェントの登録商標です。
※株式会社サイバーエージェントは、本サービス提供のスポンサーではありません。
サクラサクマーケティング株式会社について
社名：サクラサクマーケティング株式会社
URL ：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/
代表取締役会長CEO：林 亨
取締役社長COO：根岸 雅之（ねぎお社長）
設立：2005年8月8日
所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWAビル3階
運営メディア
サクラサクSEOサービスサイト：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/
サクラマガジン：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/media/
ローンステップ手帳：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/cardloan/
ルポマガジン：https://www.repo.ne.jp/repo-life/
提供サービス
SEOコンサルティングサービス：
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/seo-consulting
コンテンツ制作代行サービス：
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/writing
LLMO診断サービス：
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/llmo
SEOセカンドオピニオンサービス：
https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/labo/services/second-opinion