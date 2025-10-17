【お金ルポ】抽選で5名様に10,000円相当が当たるキャンペーンを開始

サクラサクマーケティング株式会社

サクラサクマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区渋谷、根岸雅之）が運営する金融情報サイト「お金ルポ」は、抽選で5名様に10,000円相当ポイントが当たるキャンペーンを開始しました。





◆ キャンペーン概要


◆ お金ルポのXアカウント登録方法




１. マイページを開く


２. ユーザー情報を編集する


３. Xアカウントを登録する



※ご登録いただいたXアカウントは、当選者へのご連絡のみに使用し、その他の目的では利用いたしません



＜お金ルポについて＞


「お金ルポ」は、クレジットカード・カードローン・後払いアプリ等の審査体験口コミと審査通過率データを集約・公開する金融情報サイトです。



利用者は年齢・職業・年収など自分に近い条件の審査事例をもとに、申込前の判断材料を得られます。口コミ投稿者にはポイントを付与し、ポイント交換サービス「ドットマネー」へ交換できます（300マネーから交換可・交換先は60種類以上）。



■お金ルポ（https://www.repo.ne.jp/(https://www.repo.ne.jp/)）



◆ サービス概要


※ドットマネーはAmebaが運営する便利でお得なポイント交換サービスです。


※ドットマネーは、株式会社サイバーエージェントの登録商標です。


※株式会社サイバーエージェントは、本サービス提供のスポンサーではありません。


サクラサクマーケティング株式会社について


社名：サクラサクマーケティング株式会社


URL ：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/


代表取締役会長CEO：林　亨


取締役社長COO：根岸　雅之（ねぎお社長）


設立：2005年8月8日


所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWAビル3階



