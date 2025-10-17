【お金ルポ】抽選で5名様に10,000円相当が当たるキャンペーンを開始

サクラサクマーケティング株式会社

サクラサクマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区渋谷、根岸雅之）が運営する金融情報サイト「お金ルポ」は、抽選で5名様に10,000円相当ポイントが当たるキャンペーンを開始しました。

◆ キャンペーン概要

◆ お金ルポのXアカウント登録方法

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61639/table/26_1_20ae5930160fe7c3eb36877676a63297.jpg?v=202510171056 ]

１. マイページを開く

２. ユーザー情報を編集する

３. Xアカウントを登録する

※ご登録いただいたXアカウントは、当選者へのご連絡のみに使用し、その他の目的では利用いたしません

＜お金ルポについて＞

「お金ルポ」は、クレジットカード・カードローン・後払いアプリ等の審査体験口コミと審査通過率データを集約・公開する金融情報サイトです。

利用者は年齢・職業・年収など自分に近い条件の審査事例をもとに、申込前の判断材料を得られます。口コミ投稿者にはポイントを付与し、ポイント交換サービス「ドットマネー」へ交換できます（300マネーから交換可・交換先は60種類以上）。

■お金ルポ（https://www.repo.ne.jp/(https://www.repo.ne.jp/)）

◆ サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61639/table/26_2_a5d219ce04e1075ed3859da6841aa891.jpg?v=202510171056 ]

※ドットマネーはAmebaが運営する便利でお得なポイント交換サービスです。

※ドットマネーは、株式会社サイバーエージェントの登録商標です。

※株式会社サイバーエージェントは、本サービス提供のスポンサーではありません。

サクラサクマーケティング株式会社について

社名：サクラサクマーケティング株式会社

URL ：https://www.sakurasaku-marketing.co.jp/

代表取締役会長CEO：林 亨

取締役社長COO：根岸 雅之（ねぎお社長）

設立：2005年8月8日

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWAビル3階

