マウンテンバイク体験の「eギフトカード」サービスを開始しました！大切な方へMTB体験のプレゼントとしてご利用頂けます！

「eギフトカード」サービスの開始

一般社団法人山守人

市川三郷町の市川公園MTBフィールドは、マウンテンバイク（MTB）初心者やファミリー層に大人気！家族や仲間全員で一緒に同じ目線で楽しむことができるマウンテンバイク遊びの体験をeギフトカードという形で、新たに手軽にプレゼントすることができるようになりました。

「eギフトカード」サービスの詳細

山守人のサービスに使用可能なeギフトカード通常の決済と同様の手続きで現地にてお手軽に使用可能です。

「eギフトカード」は下記URLより専用サイトを開き、プレゼントする金額を選択し、お送り先の電話番号やメールアドレス、お送り元の情報やメッセージを入力し、クレジットカードでのオンライン決済をすれば、簡単に「eギフトカード」をお送りすることができます。

その「eギフトカード」の残高は市川公園ＭＴＢフィールドの受付にて利用料やツアー代金等に簡単に使用できます。

山守人eギフトカード購入ページ：

https://app.squareup.com/gift/MLECPHF5WF1PY/order

市川三郷町について

市川三郷町は、自然、歴史、文化が非常に豊かな町です。

四尾連湖県立自然公園、御坂山塊から連なる山々と自然、その豊かな森から育まれた水、果物、野菜、ビール、ワイン、和紙、花火、ハンコ、市川團十郎ゆかりの地としての歌舞伎、今もそれらがしっかりと根付いた町です。そして、野球や武芸などのスポーツをはじめ、登山、トレイルラン、SUP、自転車、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティも盛んです。

温泉は、みたまの湯とつむぎの湯、特に「みたまの湯」は4年連続絶景部門で日本一に輝いている超人気の日帰り絶景温泉です。

ぜひ市川公園で遊んだあとは、温泉で汗を流し、地元の特産品をお土産に購入し、地元の美味しいごはんを召し上がり頂ければと思います。

市川三郷町HP：

https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/50sightsee/

山守人とは

毎年20万人が集まる「神明の花火」大会が8/7開催される花火産業の町「市川三郷町」

山守人（一般社団法人山守人、株式会社山守人）

MTBフィールド指定管理運営、MTB会員組織運営、まちづくりコンサルティング、MTBコースデザイン造成、MTB人材育成・運営アドバイス業務、ツアー・イベント、MTBレンタル販売事業、政策提言活動、MTB普及啓蒙体験活動、そのほか地域貢献活動等の非営利事業

メール：yamamoribito.mtb@gmail.com

HP：https://www.minamialpsmtb.com/

当法人は、現地視察、現地調査、企画、コースデザイン設計、フィールド造成、造成監理、スタッフ教育、公共施設の指定管理や広域のMTBフィールド管理運営まで、長年の実績によるトータルサポートが可能です。

※視察・取材もご対応可能です。お気軽にご相談下さい。

日本全域に壮大な規模感でのMTB社会環境を目指す山守人