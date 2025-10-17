アイディルートコンサルティング、「金融機関のための業務改革」フォーラムに登壇

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：石川 耕、以下：当社） は、2025年11月7日（金）に開催される金融機関向けセミナー「金融機関のための業務改革 ～金融DX！顧客中心のアプローチから規制対応～」（主催：日本金融通信社〈ニッキン〉）に登壇いたします。

本フォーラムは、金融業界におけるDX推進をテーマに、業界の第一線で活躍する専門家が登壇し、金融庁の方針や今後のデジタル戦略を含めた幅広い議論が行われるイベントです。

当社からは、「スモールスタート×低コストで始める金融機関DX」 をテーマに、金融機関が現場主導で業務効率化を実現するための具体的アプローチをご紹介します。

当社セッションの概要

お申し込みはこちら :https://idealroute.jp/seminar/seminar_financialdx_powerplatform_fit.html

【タイトル】

スモールスタート×低コストで始める金融機関DX

【登壇者】

アイディルートコンサルティング株式会社 CIOサービス事業部 シニアマネージャー 内田 陽介

【概要】

本セッションでは、Microsoft Power Platformを活用し、既存ライセンスを有効に活用することで追加コストを抑えつつ、現場主導で業務効率化を推進する方法を解説します。

稟議・申請ワークフロー、照会対応、集計作業など金融機関特有の課題を題材に、「低リスクで成果を出すDXの始め方」を実践事例とともにご紹介いたします。

イベント概要

【アイディルートコンサルティングについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/43_1_b586f2356e204cc373827f0c7bfef9cf.jpg?v=202510171056 ]

URL: https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、経営部門へのIT戦略コンサルティングを得意とするメンバーを集結し、デジタルアーツコンサルティング株式会社として2016年4月1日に設立されました。2024年3月より、株式会社チェンジホールディングス（以下、チェンジHD）におけるサイバーセキュリティ分野のサービス強化を担う子会社として、チェンジHDグループに参画しました。昨今、企業や官公庁を対象とした外部からのサイバー攻撃や、内部からの機密情報の漏洩が日本国内だけでなく世界的にも深刻な問題として認識されるようになっており、セキュリティ製品の導入支援のニーズも高まっています。これに対応するため、デジタルアーツが情報セキュリティ業界で培った顧客基盤やノウハウを活かしながら、市場のニーズに柔軟かつ迅速に対応しています。また、特に製造・金融・製薬業界の大手企業を対象としたサイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、カスタマーエクスペリエンス（CX）、デジタルトランスフォーメーション（DX）、データ活用、デジタルマーケティング支援も行っています。