240年の歴史を誇る王族御用達ウォッチメゾン、L.Leroy（L.ルロワ）がついに日本上陸！

＜L.Leroyはパリの王族・帝室御用達ブランドとして発展＞

1785年、時計職人の息子シャルル・ルロワによってパリで創業されたL.Leroy（L.ルロワ）は、瞬く間にフランス時計製造界を代表するブランドとしての地位を確立しました。

国王御用達時計師に任命され、後に帝室御用達となる中で、卓越性と精密性で名声を築きました。

1835年にはフランス海軍省の公式時計師となり、1980年代後半まで欧州の最も権威ある民間・軍艦隊に航海用クロノメーターを供給し続けました。

L.Leroyの遺産には、マリー・アントワネット、ナポレオン、ヴィクトリア女王、ルーズベルト、ショパン、マティス、ブガッティ、リンドバーグ、サントス＝デュモンといった顧客が含まれ、彼らは皆、メゾンのシグネチャーを刻んだ時計を身に着けていたと言われています。

＜1900年パリ万国博覧会で最高賞を受賞した懐中時計「ルロワ01」＞

L.Leroyは計時精度賞の歴代最多記録保持者であり、384個の金メダルを獲得。これは同社が精度を追求し続けた証です。

伝説的な作品の一つが、1900年パリ万国博覧会で最高賞を受賞した懐中時計「ルロワ01」です。

975個の部品と27の複雑機構を備え、1989年まで世界最複雑時計の座を守り、現在はブザンソンの時間博物館に所蔵されています。

1900年パリ万国博覧会で最高賞を受賞した懐中時計「ルロワ01」

もう一つの歴史的偉業は、1810年頃にヘッセン公エミール・マクシミリアン・レオポルド・アウグストのために製作されたタクトペンダントウォッチで、現在はパテックフィリップ博物館のコレクションの一部となっています。この傑作は、2023年に発表されたミニッツリピーター フライングトゥールビヨンの誕生にインスピレーションを与えました。回転する文字盤と手巻きムーブメントを備えたこの唯一無二の時計は、並外れた技術的・芸術的職人技を必要としました。

1810年頃にヘッセン公エミール・マクシミリアン・レオポルド・アウグストのために製作されたタクトペンダントウォッチ2023年に発表されたミニッツリピーター フライングトゥールビヨン



現在、フェスティナ・グループの会長ミゲル・ロドリゲス氏の管轄下にあるL.Leroyは、豊かな過去に根ざした新たな章を綴っています。

ロドリゲス氏は、この独自の遺産を現代に向けて保存し再解釈することの重要性を強調し、歴史的深みと現代的創造性を融合させた時計を生み出しているのです。

フェスティナ・グループの会長ミゲル・ロドリゲス氏

