【無料公開】AIが1分で診断！評価制度の“詰まり”を見える化する「評価改善分析レポート」のサンプルを公開！

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、

AIが自動で人事評価制度の運用課題を診断する「評価改善分析レポートサンプル」を新たに公開しました。

本レポートは、企業が抱える“人事評価の違和感”をAIで見える化し、成果と納得を両立する運用改善を支援する仕組みです。

■ 「評価がうまく回らない」その原因は“制度”ではなく“運用”にある

「フィードバックしても社員の行動が変わらない」

「評価が数字合わせになっている」

「この運用、ほんとに合ってるの？」

多くの企業で、制度そのものよりも“運用の詰まり”が成果を止めています。

給与アップ研究所では、これまで300社を超える制度構築・運用改善を支援してきた知見をもとに、

AIが評価データを自動分析し、偏り・形骸化・納得感不足の要因を特定する仕組みを開発しました。

■ 「評価改善分析レポート」とは

既存の評価データ（目標設定・結果・面談記録など）をもとに、AIが即時に診断。

評価の偏り、形骸化の兆候、行動指標との乖離などを可視化し、改善の方向性を提示します。

レポートには次のような内容が含まれています：

- 成果と行動を結びつける KPIツリー設計例- 評価項目ごとの偏り・抜け漏れを可視化する 時間投下シミュレーション- “現場が動く”評価サイクルを定着させるための 運用ルール設計ポイント

これらを通じて、制度を壊さずに整える「改善の優先順位」を導き出します。

■ レポートの特徴

■ 代表コメント

「多くの企業で“制度疲れ”が起きています。

仕組みそのものよりも、運用の詰まりを見える化し、現場が納得して動ける状態をつくることが重要です。

“AI×人事評価”で、経営と現場が同じ方向を向ける評価制度を支援していきます。」

（株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋恭介）

■ レポートサンプルのダウンロード方法

改善分析レポートサンプルをダウンロード :https://myrp63xv.sharepoint.com/:b:/s/a_/EdZrYrE4emNCpXnb6KHdRrcBUlzLytfdGEnv6EQglunGhg?e=7tDFAw

「自社のレポートを作成したい」

「自社の評価データをもとに診断してほしい」

「まず話を聞いてみたい」という方には、30分の無料カウンセリングも実施しています。

■ 今後の展開

▶相談予約はこちら :https://timerex.net/s/m.yokoyama_1383_a00d/e8b3860b

給与アップ研究所では、AI分析を用いた「評価制度の定着支援プログラム」を順次展開予定です。

今後は、評価運用データの蓄積・改善ループの自動化を進め、

企業が自走できる人事評価の仕組みづくりを支援してまいります。

