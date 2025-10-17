『パルワールド』と協力サバイバルクラフトゲーム『Necesse: ネセス』のコラボバンドルがSteamで本日発売！セット購入で10%OFF！
株式会社ポケットペア
広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、無限の世界を冒険し、拠点を築き、ボスに挑む『Necesse:ネセス』。プレイスタイルが異なる2つの大人気クラフトゲームがセットになった、お得なバンドルです（10%OFF）。
- 割引率: 10% OFF
- ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/(https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/)
■バンドル対象タイトルのご紹介
株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』と、Fair Gamesが開発する協力サバイバルクラフトゲーム『Necesse: ネセス』とのコラボレーションバンドルを、Steamにて本日より発売したことをお知らせいたします。
このたび発売したバンドルは、『Necesse: ネセス』の正式リリース（Ver.1.0）を記念してリリースされたもので、期間中は特別な割引価格でお買い求めいただけます。
■『Palworld / パルワールド』＆『Necesse: ネセス』コラボバンドル 概要
広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、無限の世界を冒険し、拠点を築き、ボスに挑む『Necesse:ネセス』。プレイスタイルが異なる2つの大人気クラフトゲームがセットになった、お得なバンドルです（10%OFF）。
本バンドルは「コンプリート・ザ・セット」仕様のため、すでに対象ゲームのどちらかをお持ちの場合も、お持ちでない方のゲームを割引価格にてご購入いただけます。
- 割引率: 10% OFF
- ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/(https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/)
■バンドル対象タイトルのご紹介
『Palworld / パルワールド』
広大な世界で不思議な生物「パル」を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。
『Necesse: ネセス』
建築、探検、征服。拠点の構築、底知れぬダンジョンの探検、モンスターやボスとの戦闘、希少な鉱石の採掘、魔法武器の作成、コロニーを発展させるスペシャリストの雇用。友達と楽しむのもよし、一人で冒険するのもよし。無限にランダム生成される世界が君を待っている！