10月17日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週の目玉は「北欧カーテン」10％OFF！

写真拡大 (全6枚)

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の目玉商品は、おしゃれであたたかい「北欧テイストの保温カーテン」が週末セールに登場。




詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週の目玉は人気の北欧カーテンが10%OFF！その他最大85%offのカーテンもご用意しております！


■週末セール概要

開催期間：10/17 (金)10:30～10/20 (月)10:00


内容：最大85％OFF、北欧カーテン10%OFF


対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など


【今回の目玉商品】

この週末は、冬の冷気をカットし、快適な室温をキープする“保温機能付き”の北欧カーテンが10％OFF！


おしゃれと機能性を両立したカーテンで、今年の冬支度を始めませんか？



今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。



1024通りの2色カラーでカスタマイズできるジョイントカーテン！＜グレートメロー ボトムジョイント＞ \6,900～ (税込)





【保温率32.8%】


自分だけの2色を自由に選べる、嬉しいカスタマイズカーテン！


穏やかな同系色でまとめれば、リラックスした雰囲気に。メリハリのある配色は、モダンでかっこいいインテリアを演出できます。


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/can/hokuou/d0049_jb?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017


ぽってりとした可愛い鳥のデザイン ＜モイ ブルー＞ \6,900～ (税込)





【保温率30.8%】


当店オリジナルの北欧カーテン！


朝カーテンを開けるのが楽しみになる、ぽってりとした鳥が可愛いデザインです。


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/can/hokuou/hps_0076?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017


今回ご紹介した商品以外にも、機能性の高いカーテンを豊富に取り揃えております。季節ごとや、それぞれのお家ごとに室内環境の悩みは違うもの。カーテンで、快適な暮らしの対策を始めてみませんか？窓周りのことならなんでもご相談ください。当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/


【パーフェクトスペースカーテン館とは】




通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。


Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/



【会社概要】


会社名　　　 ：通販ドットTOKYO株式会社


代表者　　　 ：代表取締役社長　金原赤城


本社所在地 　：東京都渋谷区神宮前6-17-11　JPR原宿ビル9F


URL　　 　 ：https://www.perfect-space.jp/