10月17日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週の目玉は「北欧カーテン」10％OFF！

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の目玉商品は、おしゃれであたたかい「北欧テイストの保温カーテン」が週末セールに登場。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週の目玉は人気の北欧カーテンが10%OFF！その他最大85%offのカーテンもご用意しております！

■週末セール概要

開催期間：10/17 (金)10:30～10/20 (月)10:00

内容：最大85％OFF、北欧カーテン10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

【今回の目玉商品】

この週末は、冬の冷気をカットし、快適な室温をキープする“保温機能付き”の北欧カーテンが10％OFF！

おしゃれと機能性を両立したカーテンで、今年の冬支度を始めませんか？

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

1024通りの2色カラーでカスタマイズできるジョイントカーテン！＜グレートメロー ボトムジョイント＞ \6,900～ (税込)

【保温率32.8%】

自分だけの2色を自由に選べる、嬉しいカスタマイズカーテン！

穏やかな同系色でまとめれば、リラックスした雰囲気に。メリハリのある配色は、モダンでかっこいいインテリアを演出できます。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/hokuou/d0049_jb?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017

ぽってりとした可愛い鳥のデザイン ＜モイ ブルー＞ \6,900～ (税込)

【保温率30.8%】

当店オリジナルの北欧カーテン！

朝カーテンを開けるのが楽しみになる、ぽってりとした鳥が可愛いデザインです。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/hokuou/hps_0076?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251017

今回ご紹介した商品以外にも、機能性の高いカーテンを豊富に取り揃えております。季節ごとや、それぞれのお家ごとに室内環境の悩みは違うもの。カーテンで、快適な暮らしの対策を始めてみませんか？窓周りのことならなんでもご相談ください。当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/